Илон Маск уйдет из совета директоров Tesla 30.09.2018, 8:06

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Илон Маск

Но оставит за собой общее руководство компанией.

Глава Tesla Илон Маск в ближайшее время покинет пост председателя совета директоров компании-автопроизводителя. Об этом в субботу, 29 сентября, сообщила американская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), пишет Deutsche Welle.

Как следует из текста заявления, Маск договорился с SEC о том, что уйдет с поста председателя совета директоров без права переизбрания в течение трех лет.

При этом он сохранит за собой должность гендиректора Tesla. В состав совета директоров Tesla должны быть избраны два новых независимых представителя. Он и компания выплатят по $20 млн штрафа.

Комиссия требует, чтобы Tesla назначила двух новых независимых директоров и создала комитет независимых членов совета.

28 сентября 2018 года комиссия по ценным бумагам и биржам США выдвинулаобвинения в отношении основателя Tesla.

В августе Илон Маск заявил в Twitter, что планирует выкупить акции Tesla по $420 за единицу. Предполагалось, что выкуп профинансирует суверенный фонд Саудовской Аравии. При этом, как сам заявил Маск, Саудовская Аравия – не единственная сторона, с кем он вел переговоры.

Сейчас Маску принадлежит только 20% акций Tesla.