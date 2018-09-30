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Склады завалены товарами

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  • 30.09.2018, 8:09
  • 6,612

Различные отрасли промышленности не в состоянии релизовать продукцию.

На 1 сентября на складах белорусских предприятий лежит трехмесячный объем текстильных изделий, одежды и изделий из кожи и меха. В денежном выражении запасы готовой продукции достигли 639,5 млн рублей.

Эта статистика следует из бюллетеня "Социально-экономическое положение Республики Беларусь" за январь — август 2018 года.

Кроме производства текстиля, одежды и изделий из кожи и меха, большие складские запасы образовались в фармацевтике (превышают среднемесячный объем произвоства в 2,1 раза) и производстве вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (в 1,7 раза).


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