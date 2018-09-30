Житель Барановичей представил на байк-фестивале уникальный мотоцикл 7 30.09.2018, 8:30

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ФОто: Intex-press

Творение барановичского мотомастера произвело фурор.

Житель города Барановичи Андрей Манжурцев представил на байк-фестивале в Лиде, который проходил 24–25 августа, уникальный мотоцикл. Что подтолкнуло к созданию ретробайка и сколько времени потребовалось на воплощение идеи, Андрей рассказал Intex-press.

Идея создать мотоцикл в стиле начала 1900-х годов пришла к Андрею, когда к нему случайно попал двигатель от довоенного мотоцикла. Мужчина начал искать фото и информацию в интернете. В одной модели ему понравился бак, в другой – багажник, в третьей – руль. Так, что-то подсматривая, а что-то придумывая, он заполнял пространство вокруг двигателя другими элементами.

Процесс создания мотоцикла, по словам Андрея, занял примерно год. В итоге получился авторский ретробайк, аналогов которому его создатель не видел ни в Беларуси, ни в России.

– По сути, мотоцикл создавался для того, чтобы быть. Да, он заводится, может ехать. Но ездить на нем жалко. На него интереснее смотреть. К тому же он не такой динамичный, чтобы вписаться в поток современных транспортных средств. Да и как быть с регистрацией такого мотоцикла, я пока слабо представляю, ведь это не заводская модель, он полностью самодельный. Этот мотоцикл, скорее, может стать украшением. В этом, я думаю, его истинное предназначение, – поясняет Андрей.

ФОто: Intex-press

Чтобы показать свое творение людям знающим, Андрей и привез свой самодельный байк на фестиваль в Лиду.

– Для простого обывателя это просто мотоцикл. А на байк-фестивале собирается много знающих и понимающих людей, которые могут по достоинству оценить мою работу, – говорит он.

И творение барановичского мотомастера произвело фурор. В соцсетях появилось немало снимков, на которых люди сидят на мотоцикле Андрея или стоят рядом с ним.

– В Лиде в ряд стояли несколько крутых дорогих «Харлеев», а рядом мой красный самодельный мотоцикл. И все, кто шел мимо, не обращали на эти навороченные байки никакого внимания. Они останавливались и фотографировали мой мотоцикл. Это было очень приятно, – рассказывает Андрей.

«Больше люблю делать мотоциклы, чем ездить на них»

ФОто: Intex-press

Андрей Манжурцев собирает мотоциклы уже 17 лет. Для него это хобби, которому он посвящает свободное от работы время (Андрей работает обвальщиком мяса). Говорит, что с удовольствием занялся бы исключительно мотоциклами, но для этого нужно открывать собственную мастерскую, а это хлопотно. К тому же один мотоцикл можно делать и полгода, и год, а деньги на жизнь нужны постоянно.

Тем более что создание мотоциклов – дело дорогостоящее. К примеру, за деньги, что Андрей Манжурцев потратил на создание своего ретробайка, можно купить добротную десятилетнюю иномарку.

Поэтому любимым делом Андрей занимается каждый день только после работы, разобравшись с домашними делами.

– Я благодарен своей семье, своей жене за ее терпение, ведь меня практически не бывает дома. Но увлечение мотоциклами – это от сердца. Мне постоянно хочется делать что-то новое. Я даже больше люблю делать мотоциклы, чем ездить на них, – говорит Андрей.

На вопрос, чем его так привлекают именно мотоциклы, а не машины, к примеру, мужчина отвечает: «Машина сделана на заводе роботами, какая в ней душа? Никакой! Мне нравятся только старинные машины. Все, что современное, для меня ценности не имеет, сколько бы ни стоило».

Планов и идей у Андрея Манжурцева много. Одну из них он воплощает в жизнь прямо сейчас: собирает большой, мощный, ультрасовременный мотоцикл. И надеется, что и этот его проект будет успешным.