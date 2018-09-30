Виктор Шендерович: Россия вооружает «Хезболлу» против Израиля 30.09.2018, 8:36

3,899

Виктор Шендерович

ФОто: delfi

В войне Ирана с Израилем Россия «с какого-то бодуна» встала на сторону Ирана и «Хезболлы».

Об этом заявил российский писатель Виктор Шендерович, комментируя историю со сбитым в Сирии российским самолетом Ил-20.

Поведение РФ в истории со сбитым в Сирии российским самолетом Ил-20 может привести к столкновениям с силами Израиля. Такое мнение российский писатель Виктор Шендерович выразил в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"В России делают все для того, чтобы в следующий раз российские офицеры погибли не от дружественного огня сирийских дураков, а от профессионального огня оппонентов. Они делают сами для этого все. Когда мы поставляем [ракетные комплексы] С-300 "Хезболле" фактически, потому что речь идет не о [президенте Сирии Башаре] Асаде. Речь идет о том, что туда вошла "Хезболла", а "Хезболла" – это Иран. А Иран – это государство, которое давно поставило целью уничтожение Израиля как государства", – сказал он.

По словам писателя, в войне Ирана с Израилем Россия встала на сторону Ирана и "Хезболлы" "с какого-то бодуна". "Что связывает наше руководство с "Хезболлой" – не знаю, какие товарно-денежные отношения стратегические. Знаю, что в Израиле миллион наших сограждан, находящихся в смертельной угрозе благодаря решениям российского правительства. Ну я не апеллирую к нравственным категориям в случае с российским правительством. Это бессмысленно. Но хотя бы здравый смысл немножко включите. Вы полагаете, что американские "Томагавки" и израильские самолеты не преодолеют это. Преодолеют. Уже преодолевали и еще преодолеют", – отметил Шендерович.

Отвечая на вопрос, возможно ли, по его мнению, прямое столкновение, писатель ответил: "Не возможность, а прямой шаг Россия сделала, вписавшись за "Хезболлу". "Поймите, у Израиля выбора-то нет. "Хезболла" у границы Израиля недопустима для Израиля, потому что это угроза просто жизни. Потому что это убийцы, которые просто официальные убийцы, они поставили задачей убийство, уничтожение Израиля. Это как бы в уставных документах у них – уничтожение Израиля. Россия современнейшее свое оружие дает "Хезболле" и Ирану", – подчеркнул Шендерович.

Ил-20 был сбит 17 сентября сирийскими средствами противовоздушной обороны (ПВО). Погибло 15 российских военнослужащих. По информации министерства обороны РФ, самолет подставили под огонь израильские истребители F-16, которые наносили удары по Сирии. Они якобы прикрывались российским самолетом. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что вина за произошедшее полностью лежит на израильской стороне. Он сказал своему израильскому коллеге Авигдору Либерману, что Россия оставляет за собой право на ответные шаги. В Армии обороны Израиля заявили, что крушение российского Ил-20 произошло из-за "обширного и беспорядочного" огня сирийской противовоздушной обороны.

21 сентября Израиль передал российским военным информацию о сбитом Ил-20. 23 сентября в минобороны РФ опровергли заявление Армии обороны Израиля, что в момент крушения российского самолета Ил-20 израильских истребителей F-16 уже не было на территории Сирии. Действия израильских военных назвали непрофессиональными, халатными и неблагодарными. 24 сентября Шойгу заявил, что Россия передаст сирийской армии зенитный комплекс С-300, который способен перехватывать цели на дальности более 250 км, в течение двух недель.

По словам российского министра, в 2013 году Россия приостановила поставку в Сирию комплекса С-300 по просьбе Израиля, однако "сегодня ситуация изменилась".