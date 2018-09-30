закрыть
30 сентября 2018, воскресенье, 12:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Белорусская фура взорвалась в стратегическом тоннеле Армении

5
  • 30.09.2018, 8:44
  • 7,431

Дилижанский тоннель, который связывает Гегаркуникскую и Тавушскую области Армении, закрыт.

Причиной этого стал пожар: здесь дотла выгорела фура из Беларуси. Большегруз перевозил бытовую технику — телевизоры и стиральные машины.

Во время пожара в тоннеле прогремел взрыв. Пострадавших нет.

«Огонь распространился также на систему вентиляции тоннеля и нанёс большой ущерб сооружению. Исходя из соображений безопасности, тоннель будет временно закрыт на ремонт», — цитирует РИА Новости сообщение министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.

В ведомстве предложили водителям воспользоваться альтернативной дорогой.

Дилижанский тоннель длиной 2,26 км позволяет сократить расстояние до северных районов Армении и армяно-грузинской границы, а также объехать лавиноопасный горный перевал.


популярное за неделю

Мнение

Режим коллективного идиота
Режим коллективного идиота Ирина Халип
Кремлевский список позора
Кремлевский список позора Лилия Шевцова
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца Сяргей Законнікаў
Непослушный нахлебник — это нонсенс
Непослушный нахлебник — это нонсенс Валерий Карбалевич