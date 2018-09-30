Белорусская фура взорвалась в стратегическом тоннеле Армении 5 30.09.2018, 8:44

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Дилижанский тоннель, который связывает Гегаркуникскую и Тавушскую области Армении, закрыт.

Причиной этого стал пожар: здесь дотла выгорела фура из Беларуси. Большегруз перевозил бытовую технику — телевизоры и стиральные машины.

Во время пожара в тоннеле прогремел взрыв. Пострадавших нет.

«Огонь распространился также на систему вентиляции тоннеля и нанёс большой ущерб сооружению. Исходя из соображений безопасности, тоннель будет временно закрыт на ремонт», — цитирует РИА Новости сообщение министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.

В ведомстве предложили водителям воспользоваться альтернативной дорогой.

Дилижанский тоннель длиной 2,26 км позволяет сократить расстояние до северных районов Армении и армяно-грузинской границы, а также объехать лавиноопасный горный перевал.