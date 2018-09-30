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В Македонии пройдет референдум о переименовании страны

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  • 30.09.2018, 8:59

Чтобы результаты референдума имели силу, необходимо, чтобы явка избирателей превысила 50%.

В воскресенье, 30 сентября, жители Македонии проголосуют на референдуме о переименовании страны, что позволит стране в будущем претендовать на членство в Евросоюзе и НАТО, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, на всенародное голосование будет вынесен вопрос: "Вы поддерживаете членство в НАТО и ЕС, принимая соглашение о названии, заключенное между Республикой Македония и Грецией?"

Речь идет о соглашении между Афинами и Скопье, которое предполагает переименование Бывшей Югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. 

Как отмечает агентство, чтобы результаты референдума имели силу, необходимо, чтобы явка избирателей превысила 50%, именно поэтому противники переименования намерены бойкотировать голосования. В частности, за бойкот выступает ведущая оппозиционная партия «Объединенная Македония».

Отметим, что референдум будет носить консультативный характер и не иметь обязательной юридической силы. В случае успешного его проведения, чтобы внести изменения в конституцию страны, парламент должен будет провести голосование по данному вопросу. Итоговое решение должно быть одобрено большинством в две трети голосов.

В июне Македония и Греция подписали историческое соглашение, согласно которому Македония изменит свое название на Северную Македонию. Взамен Афины разблокировали переговоры по присоединению Македонии к НАТО и к Европейскому Союзу.

25 июля Македония начала переговоры о вступлении в НАТО. Балканская страна может стать 30-м членом Североатлантического альянса.


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