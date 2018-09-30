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«Два года кошмара»

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  • 30.09.2018, 9:43
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Алан Пол Смит

Британец рассказал о двух годах, проведенных в белорусской тюрьме.

Алана Пола Смита освободили утром 29 сентября из ИК-3 «Витьба». Он был доставлен в Национальный аэропорт «Минск» и вылетел в Варшаву, а оттуда в Лондон.

«Я прыгну за ним в огонь. Алан знает, что я сделаю для него все. Такой должна быть любовь», - Магдалена Волынска, жена британца Алана Смита, который два года отсидел в белорусской колонии, дождалась его освобождения, передает «Радыё Свабода».

Полька Магдалена и курд Алан встретились 11 лет назад в Гданьске.

«С тех пор мы вместе, - рассказывает Магдалена. - Пять лет прожили в Курдистане, основали там компанию. Но после переехали в Лондон и жили обычной жизнью. Мы не виделись два года, но делали все, чтобы помочь друг другу».

Магдалена Волынска ведет в Фейсбуке группу «Support for Alan», которая стала обществом поддержки заключенных в Беларуси иностранцев. Два года в Беларуси стали кошмаром для ее семьи, говорит Магдалена. Она убеждена, что у властей Беларуси не было никаких оснований арестовывать ее мужа.

«Все дело было подстроено»

«Следствие выдвинуло против него более 30 обвинений и ни одно из них не было правдивым. Его обвиняли в том, что он был главным организатором преступного канала (миграции - РС.). В суде были еще два человека, которых обвиняли по тому же делу. Они впервые увидели друг друга в зале суда. Это выглядело, как комедия, - рассказывает Магдалена. - Образованный человек из Британии, который имеет степень магистра и закончил PhD, сидит в одной клетке с двумя белорусскими цыганами, которые не закончили, я думаю, 6 классов школы и прежде уже были арестованы».

Магдалена говорит, что за несколько месяцев суда прокурор не задал Алану ни одного вопроса. Отказали также в ходатайстве опросить через скайп курдскую семью, из-за действий которой Смит попал за решетку.

«Это женщина в инвалидной коляске и ее семья, - объясняет Магдалена - Она просила нас о помощи. Наша компания Курдский Европейский бизнес-центр помогает людям с Ближнего и Среднего Востока получить медицинскую помощь. Мы консультационная компания. Также мы помогаем в контактах между европейскими и восточными бизнесменами. Женщина обратилась к нам, сказала, что у нее есть виза в Беларусь и спросила, можем ли мы помочь ей получить здесь медицинскую помощь. Мы согласились и это обернулось кошмаром».

«Я считаю, что все это дело было подстроено, - говорит Магдалена. - Не вижу никакой причины для ареста Алана. Я была шокирована приговором. Я не знаю, почему они решили посадить его в тюрьму».

В заключении Алан сообщал жене о других иностранцах, попавших в Беларуси за решетку. «Француз Жолян Вийо или Александр Лапшин, Даичи Ёшида - так много иностранцев, которых Беларусь посадила за решетку. Теперь итальянец, который давал уроки итальянского языка, находится в тюрьме, - рассказывает Магда. - Я завела страницу в Фейсбуке и хочу создать благотворительную организацию в Лондоне «Поддержка заключенных иностранцев в Беларуси». Я буду продолжать помогать людям. Не только иностранцам, но и белорусам.

Столько людей в Беларуси сидят в тюрьме по причинам, которые трудно себе представить. В камере Алан сидел с высококвалифицированными преподавателями, врачами, юристами. Он говорил, что в этой тюрьме не найдешь настоящих преступников, все обычные люди. Все это очень печально».

«Не было воды, окна и вентиляции. Весь день сидел на полу»

Магдалену ужасают условия, в которых в Беларуси находятся заключенные.

«Когда в Глубоком происходил суд, Алана держали в помещении без окна, вентиляции и воды. Они забирали из комнаты матрас и он сидел на полу целый день. Не было воды, чтобы помыть руки. Когда он говорил, что ему нужно в туалет, ему давали ведро. Это был ужас, - говорит она. - Два года мы пытались с помощью посольства, адвокатов и просто хороших людей передать ему очки. У него был зрение +4,5, а стало +6 за время заключения. И он до сих пор не получил очков».

Магдалена говорит, что в ИК-3, где Смит отбывал наказание, были случаи массовых отравлений.

«Фактов плохого обращения с Аланом очень много. Все это заставило его объявить голодовку. Это было очень отчаянное решение, - объясняет Магдалена. - Он держал голодовку 8 дней. Не только потому, что он был в плохих условиях, но и потому, что другие были. Его лучшего друга Руслана перевели в карцер, просто потому, что он переводил для него. Он там находился месяц абсолютно ни за что».

Магдалена говорит, что администрация колонии полгода не позволяла звонить ей. Ситуация поменялась только после визита в колонию сотрудников посольства Британии.

«Это так ужасно. Мы не виделись два года, но хотя бы могли разговаривать по телефону. А потом они запретили звонки и письма. У нас не было никаких контактов, это было так тяжело», - рассказывает Магдалена.

«Белорусы - лучшая нация»

Все время заключения Алана в ИК-3 им помогали белорусы, говорит Магда. Большинство из этих людей она даже не знает.

«Каждый раз, как кто-то из родственников был на свидании в колонии, мне сообщали новости об Алане, передавали ему немного еды, - рассказывает она. - На моей странице в Фейсбуке можно увидеть, как много людей рады за нас и хотят увидеть наши фото вместе. Наибольшую помощь нам оказал правозащитник Павел Левинов, он так много сделал. И еще одна женщина два года передавала для него пищу. Она никогда не знала Алана и ни разу его не видела, но делала это все два года. Не могу назвать ее имя. Она просто ангел».

Не уверена, говорит Магдалена, что в Британии или в Польше нашла бы такую же помощь. «Белорусы - лучшая нация, - говорит она. - Я очень благодарна каждому, кто нам помогал».

«Я просила в Фейсбуке присылать фотографии со слоганом в поддержку Алана и прислала их ему на день рождения, - рассказывает Магдалена, как их семью поддерживали по всему миру. - Он сказал, что это лучший момент в его жизни. Он был такой счастливый. Поэтому я начала поддерживать и других заключенных. Я получаю письма от них и знаю, что даже просто открытка может изменить много и сделать человека счастливым. Когда человека просто поздравляют с днем рождения или с Рождеством. Там так много людей, у которых нет жены, родственников, семьи, друзей. Поэтому я посылаю им открытки».

45-летний Алан Смит был арестован в сентябре 2016-го в Бресте и через 10 месяцев пребывания в Витебском СИЗО осужден на два года.

Алан Смит родом из Курдистана, жил в Лондоне. Вместе с женой они имели в Польше компанию, которая занималась налаживанием бизнес-связей курдских и европейских бизнесменов и организовывала в Европе лечение пациентов с Ближнего Востока.

Приехав в Беларусь, Смит помогал гражданке Курдистане, инвалиду, которая законно, по визе, прибыла в Беларусь, оформить разрешение на пребывание в Беларуси. Позже выяснилось, что та женщина вместе со своей семьей - всего 6 человек - собирались мигрировать дальше в Евросоюз. Алану, который не имел отношения к пересечения ими границы, инкриминировали организацию незаконной миграции. В суде своей вины Смит не признал, смело заявив о применении за решеткой пыток.

Магдалена Волынский, которую арестовали вместе с мужем, но вскоре освободили, начала онлайн-кампанию в поддержку своего мужа и написала Александру Лукашенко. «Условия, в которых находится муж, чудовищные», - писала она.


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