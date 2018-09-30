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Как семья основателя розничной сети Walmart стала самой состоятельной в мире

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  • 30.09.2018, 9:49
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Часть философии Сэма Уолтона - продавать товары немного дешевле, чем все его конкуренты.

Поставив экономию во главу угла своего бизнеса, американец Сэм Уолтон построил крупнейшую в мире сеть розничных магазинов Walmart, а свою семью превратил в самую богатую в мире, пишет журнал Новое Время.

За более чем полвека из нескольких локальных магазинов в американской глубинке бизнес уроженца штата Арканзас Сэма Уолтона вырос до крупнейшего ретейлера мира с годовым объемом продаж $ 500 млрд. Еще при жизни бизнесмена Walmart обеспечил его родным статус самого богатого семейства США, а летом 2018 года агентство финансовых новостей Bloomberg назвало наследников Сэма богатейшей семьей на планете.

Основатель сети Walmart Сэм Уолтон в 1992 году
Фото: walmart.com

Теперь покупателями супермаркетов и онлайн-магазинов Walmart каждую неделю становятся 265 млн человек в 27 странах мира. В сети, которая насчитывает 11,2 тыс. точек продаж и обеспечивает работой 2,2 млн сотрудников, можно купить все: от продуктов до электроники, мебель и даже оружие.

В рейтинге крупнейших американских компаний Fortune 500 Walmart шестой год подряд занимает первую строчку. Больше половины акций корпорации Walmart принадлежит детям Сэма Уолтона: Робу, Джиму и Элис, а также его невестке Кристи и внуку Лукасу. Состояние каждого из наследников бизнес-империи варьируется от $ 5,8 млрд до $ 46,4 млрд, а в сумме превышает $ 174 млрд.

Таким образом, суммарное состояние Уолтонов почти на $ 20 млрд превышает капитал богатейшего человека планеты Джеффа Безоса, основателя и управляющего Amazon.

Сегодня цена акции Walmart составляет $ 96. Еще пять лет назад она была на 30% ниже, а 10 лет назад - на 60%. "Своим богатством семья Уолтонов обязана акциям Walmart, а те демонстрируют хорошую динамику на фондовом рынке, так как люди уверены в этой компании", - резюмирует Чарльз Фишман, журналист и автор The Walmart Effect, книги-бестселлера по версии The New York Times..

Отец экономии

В 50‑тысячном городке Бентонвилль на севере штата Арканзас историю семейства Уолтонов знает каждый. Совместная история Бентонвилля и самой богатой семьи мира началась в 1950 году, когда 32‑летний предприниматель Сэм Уолтон перебрался сюда вместе с супругой и четырьмя детьми. Пятью годами ранее он вместе с младшим братом Бадом на одолженные у тестя $ 20 тыс. купил небольшой продуктовый магазин в соседнем Ньюпорте.

Сэм Уолтон открывает один из своих магазинов в первые годы развития сети Walmart
Фото: walmart.com

В управлении первыми же магазинами, которые Уолтоны открыли по франшизе, предприниматели применили бизнес-подход, который затем принес небывалый успех сети супермаркетов Walmart. Они установили максимально низкие цены, предложили покупателям широкий ассортимент товаров и продлили рабочие часы торговых точек.

“Часть философии Сэма Уолтона - продавать товары немного дешевле, чем все его конкуренты, - подтверждает Фишман. -Таким образом покупателям не нужно делать покупки в разных местах  - они могут купить все в Walmart, зная, что получают самую низкую цену".

Еще один фактор успеха ретейлера — ставка на товары первой необходимости, которыми люди пользуются каждый день и возвращаются в магазин, чтобы купить их снова. К тому же магазины сети постоянно расширяют ассортимент.

"Контролируйте свои расходы тщательнее, чем конкуренцию; именно здесь вы всегда сможете найти конкурентное преимущество", - любил повторять бизнесмен.

Постепенно сеть магазинов Walmart покрыла Соединенные Штаты, систематично устраняя своих конкурентов - местных и небольших региональных ретейлеров, рассказывает Марк Коэн, директор исследований ретейла в бизнес-школе Колумбийского университета.

Однако агрессивный стиль конкуренции Walmart сегодня критикуют многие эксперты и простые американцы. А в нескольких регионах США, в том числе в городе Нью-Йорк, магазины Walmart находятся под запретом: так местные власти пытаются защитить мелкий и средний бизнес.

Наследники

После смерти Сэма Уолтона в 1992 году бразды правления корпорацией взяли его сыновья, а со временем передали их третьему поколению наследников бизнес-империи.

Так, старший сын основателя Роб Уолтон возглавил совет директоров компании в 1992‑м, а в 2015 году посадил на свое место зятя Грега Пеннера. Сам 73‑летний наследник, чье состояние превышает $ 46 млрд, хотя и остался в составе коллегиального органа, редко появляется в офисе компании, отдавая предпочтение охоте и коллекционированию раритетных спортивных автомобилей.

Дети основателя Walmart - Элис (вторая слева), Джим (третий слева) и Роб (четвертый слева) Уолтоны
Фото: Walmart Corporate via Flickr

Делами компании все еще занимается младший из сыновей основателя 70‑летний Джим Уолтон, считающийся в семье трудоголиком. Вместе со женой и детьми он живет в родовом гнезде - в Бентонвилле, где находится и штаб-квартира компании.

К слову, благотворительный фонд Walton Family Foundation, созданный в 1987 году Сэмом Уолтоном и его супругой, по‑прежнему выделяет сотни миллионов долларов в год на благотворительные проекты. При этом, критики указывают на использование Уолтонами фонда для уклонения от уплаты налогов, а также на практически полное отсутствие личных пожертвований в фонд со стороны наследников Walmart.

Свои деньги богачи предпочитают тратить на другие цели — к примеру, коллекционировать произведения искусства. Страсть к шедеврам с юного возраста питает младшая из детей Уолтона 68‑летняя Элис, которую Forbes называет самой состоятельной женщиной планеты и владелицей $ 46 млрд.

Онлайн наступает

Крупнейшая ретейл-компания США оказала существенное влияние на всю американскую индустрию розничной торговли. Так, фокус Walmart на повышении эффективности операций и их удешевлении подтолкнул к подобным шагам и других игроков рынка. Однако в эру Интернета у компании Уолтонов появились новые мощные соперники. Ими стали компании наподобие Amazon, которые предлагают еще более широкий ассортимент товаров по сопоставимо низким ценам, констатирует Фишман.

"Несмотря на размер и рентабельность Walmart, серьезными вызовами для компании стала электронная коммерция, а также управленческие сложности на зарубежных рынках", - уточняет Коэн.

Он указывает на неудачи американского ретейлера в нескольких странах, где тот попытался открыть свой бизнес. Так, вывесок Walmart уже не увидеть в Великобритании, Германии, Южной Корее и Японии; все меньше их становится в Бразилии.

Пока объем продаж Walmart втрое превышает аналогичный показатель Amazon, однако на поле интернет-торговли детище Безоса в разы опережает своего офлайн-конкурента, предупреждает Фишман. По его ожиданиям, между бизнесом Уолтонов и крупными игроками рынка онлайн-продаж как Amazon и Alibaba назревает битва, что положительно скажется на ценах и сервисе.

"Walmart не даст обогнать себя без реального боя", - убежден эксперт.


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