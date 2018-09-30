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В Беларуси вновь подорожал бензин

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  • 30.09.2018, 9:58
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В Беларуси 30 сентября в очередной раз выросли розничные цены на автомобильное топливо.

"Стоимость топлива на автозаправочных станциях с 30 сентября изменяется на 1 копейку. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,37, АИ-95-К5-Евро - Br1,45, АИ-98-К5-Евро - Br1,66, ДТ - Br1,45", - говорится в сообщении концерна "Белнефтехим".

В ведомстве отметили, что решение о повышении цен на топливо принято для компенсации возросших затрат НПЗ с учетом продолжающегося роста цены на нефть.

В 2018 году бензин дорожал уже 17 раз. Предыдущий раз цены на топливо выросли с 23 сентября.


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