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Личные данные британских политиков попали в свободный доступ

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  • 30.09.2018, 10:02
БРИТАНСКИЙ ПАРЛАМЕНТ
ФОТО: SKY NEWS

В специальном британском мобильном приложении была зафиксирована брешь в безопасности.

Личные данные ряда высокопоставленных членов Консервативной партии Великобритании, включая министров и депутатов парламента, попали в публичный доступ после крупного сбоя в настройках безопасности официального мобильного приложения.

Приложение было создано специально для ежегодного съезда партии, который начнет свою работу 30 сентября в Бирмингеме. В частности, без пароля оказались доступны номера телефонов министра финансов Филипа Хаммонда, бывшего главы МИД Бориса Джонсона и ряда других политиков. Об этом в субботу, 29 сентября, сообщает dw.com.

Любой желающий мог получить доступ к профилям тех, чьи данные были внесены в приложение. До исправления бреши в системе безопасности, кто угодно мог изменить фотографии и другую информацию, касающуюся министров, членов парламента, журналистов, аккредитованные в Бирмингеме.

Позднее представитель Консервативной партии заявил, что "техническая проблема решена, и приложение теперь работает надежно". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая позднее также прибыла в Бирмингем, не ответила на вопросы журналистов о проблемах в системе безопасности.

Джон Трикетт, представитель партии лейбористов, основных соперников консерваторов, раскритиковал инцидент с утечкой данных.

"Как мы можем доверять этому правительству безопасность нашей страны, если они даже не могут создать приложение для конференции, которое в безопасности хранит данные своих членов, депутатов и других лиц", - заявил Триккет, который является теневым министром труда.

Sky News отмечает, что, согласно новым правилам, регламентирующим безопасность личных данных, штраф за подобную утечку может составить до 20 миллионов фунтов или 4 процента от оборота.


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