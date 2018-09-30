Страдающий ДЦП гомельчанин создает картины из теста и может починить что угодно 4 30.09.2018, 10:17

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Фото: belkagomel.by

Отец и мать решили во что бы то ни стало вернуть сына к полноценной жизни.

Завсегдатаям парка «Фестивального» в Гомеле наверняка хорошо знакомы отец и сын, предлагающие прокатиться по аллеям на веломобиле. При этом мало кто догадывается, что приводящий в восторг ребятню и взрослых чудо-велосипед — дело рук Юрия Блинова и его сына Алексея. И уж совсем никто не подозревает, что Алексей, лихо катающий ребятню, инвалид детства, сообщает городской журнал «Белка».

— Примерно до года Лёша рос обычным ребёнком, — вспоминает его мама Вера Алексеевна. — А потом мы заметили, что он несколько отстаёт в развитии от других детей. Обратились к врачам, которые и поставили сыну диагноз — ДЦП. Плюс ещё куча сопутствующих, но от этого не менее тяжёлых заболеваний.

Это известие родители пережили с трудом. Но длился период отчаяния и растерянности недолго. Отец и мать решили во что бы то ни стало вернуть сына к полноценной жизни. Разумеется, насколько это возможно в подобной ситуации. Бесконечные циклы лечения, реабилитации, тренингов и физиопроцедур сменяли один другой. Не сразу, но результат появился. Алексей вполне уверенно смог ходить, самостоятельно себя обслуживать. Учиться поначалу пошёл в специализированную школу, но потом родители перевели его в обычный класс, где Алексей за короткое время стал всеобщим любимцем. И хотя в силу психофизических особенностей учился он средне, зато в общественной жизни принимал самое деятельное участие. И с огромным удовольствием посещал кружок авиамоделизма.

Фото: belkagomel.by

Конечно, говорит Вера Алексеевна, поначалу Лёшка не осознавал своего положения. То пожарным хотел стать, то милиционером. Но очень скоро понял: то, что по силам многим его сверстникам, для него так и останется недостижимой мечтой. И, как говорят, спустился с небес на землю — стал помогать отцу в конструировании. Ведь папа наш «технарь» до мозга костей. Инженер-конструктор по образованию и специалист по ремонту медицинского оборудования. Его хлебом не корми, дай чего-нибудь поизобретать.

Вера Алексеевна с композицией, изготовленной ею вместе с сыном.

Фото: belkagomel.by

Фото: belkagomel.by

Так у отца и сына возникла идея сконструировать веломобиль. Не забавы ради, а чтобы иметь хоть какой-то дополнительный доход. В то время Алексей как инвалид третьей группы работал на «Светотехнике», где больши ми зарплатами похвастаться могут немногие.

— Поначалу я скептически отнеслась к этой затее, — улыбается Вера Алексеевна. — Квартира у нас и так небольшая, а они целую комнату в мастерскую превратили. Но когда увидела, с каким энтузиазмом Лёшка взялся помогать отцу, решила — пускай. А уж когда они первые деньги, заработанные на прокате собственно го изделия, домой принесли, то и сама им помогать стала.

Между прочим, прокатиться на веломобиле, да ещё под весёлую детскую музыку, хотят многие ребята, гуляющие в парке. И не только — услугами отца и сына Блиновых с удовольствием пользуются молодожёны.

Алексей на своём рабочем месте в филиале №2 городской поликлиники.

Фото: belkagomel.by

Чуть больше года назад с Алексея третья группа инвалидности была снята. Родные до сих пор в недоумении: диагноз остался, болезни тоже никуда не делись... Вдобавок, потеряв статус инвалида, Алексей вынужден был уволиться с предприятия, на котором проработал не один год и приобрёл много друзей. Но ходить по инстанциям и жаловаться Блиновы не стали. Просто начали искать другую работу для сына. Нашли её в филиале № 2 городской поликлиники, куда срочно требовался рабочий по обслуживанию здания.

Как признаётся заведующая Наталья Дмитриева, поначалу её одолевали сомнения. Всё-таки эта должность предполагает, что занимать её может только человек, как говорят в народе, рукастый. Который и с электрикой знаком, и с сантехникой, и другие виды работ выполнять в состоянии. По нынешним временам это даже не всем здоровым мужчинам по силам. А тут инвалид, да ещё с таким диагнозом.

Но Наталья Владимировна рискнула, пошла навстречу. И очень рада, что не ошиблась. Алексей не только все перечисленные виды работ в состоянии выполнять, но и от другой работы не отказывается. Добросовестный и безотказный — так сегодня характеризует своего подчинённого заведующая.

Но настоящим потрясением для сотрудников поликлиники стал день, когда на один из конкурсов Алексей Блинов принёс несколько картин. Из тех, объёмных, сделанных из солёного теста и небольших кусочков ткани. В принципе, хендмэйдом сегодня никого не удивишь, в соответствующих интернет-сообществах куча всяких советов и рекомендаций по его изготовлению. Только вот эти картины были сделаны руками человека, страдающего ДЦП.

Фото: belkagomel.by

Фото: belkagomel.by

Фото: belkagomel.by

Фото: belkagomel.by

Сам Алексей их создание серьёзным трудом не считает. Так, хобби, склонность к которому досталась от мамы, дизайнера по образованию и художника по призванию. Вера Алексеевна вспоминает, что первую свою картину Алексей создал ещё в шестилетнем возрасте. До этого просто помогал маме создавать эти шедевры, а потом решил попробовать собственные силы.

Конечно, не всё сразу у него получалось. Да и сейчас иногда ошибки допускает. Ведь и зрение неважное, и движения не очень уверенные. Но под чутким маминым руководством Алексей научился главному: видеть и понимать прекрасное. Осознавать, что красоту вокруг можно и нужно создавать собственными руками, не надеясь особо на помощь со стороны.

Фото: belkagomel.by

Картины и забавные безделушки, которые создаёт Алексей, украшают их квартиру и кабинеты поликлиники, где Лёша работает. Кое-что из созданного даже идёт на продажу. Всё-таки непрекращающееся лечение требует значительных финансовых затрат. И всё же в большинстве случаев Алексей Блинов просто дарит эту красоту добрым и отзывчивым людям. С которыми ему доводится сталкиваться куда чаще, чем с теми, кто предпочитает жить в своём замкнутом мирке.