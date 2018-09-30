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Ян Гамачек: Опыт вторжения в Чехословакию в 1968 году до сих пор имеет сильный резонанс

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  • 30.09.2018, 10:24
Ян Гамачек
Фото: Radio Prague

Вице-премьер Чехии сравнил оккупацию Крыма с событиями 1960-х годов в Чехословакии.

Исторические параллели провел вице-премьер правительства Чешской Республики, глава МВД и МИД Ян Гамачек, выступая в Нью-Йорке в субботу на заседании Генеральной ассамблеи ООН, сообщает ukrinform.ru.

"До сих пор не является данностью то, что все страны, включая те, что расположены в Восточной Европе, имеют право выбирать свою внешнеполитическую ориентацию без угрозы их суверенитету и территориальной целостности. В этом контексте я хочу еще раз напомнить, что аннексия Крыма являет собой вопиющее нарушение международного права", - заявил Гамачек.

Замглавы чешского правительства напомнил делегатам, что его страна в этом году отмечает 50-ю годовщину вторжения войск Варшавского пакта в Чехословакию.

"Опыт вторжения 1968 года до сих пор имеет сильный резонанс не только в Чешской Республике, где многие потеряли веру в обещания в светлое будущее, растоптанные Советским Союзом", - отметил он.

По словам политика, это историческое событие актуально до сих пор и проявляется в "инцидентах, которые происходят в мире вокруг нас". Именно в этом контексте он упомянул Украину.

Гамачек с сожалением констатировал, что в последние годы Совет Безопасности ООН "характеризовался скорее тактикой блокирования, нежели сотрудничества", что проявилось в неспособности действовать в ряде жестоких конфликтов.

Чехия, по его словам, полностью поддерживает идею реформирования ООН, ключевая роль в повестке которого отводится именно предотвращению конфликтов.

"Все должны тщательно работать над тем, чтобы обуздать кризисы прежде, чем они перерастут в полномасштабный конфликт, а также позаботиться о постконфликтном урегулировании в странах, где это уже случилось", - сказал вице-премьер ЧР.


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