Виталий Кутузов: Незримо Капский всегда будет с БАТЭ 1 30.09.2018, 10:40

виталий кутузов

Перед белорусским «класико» Виталий Кутузов рассказал о БАТЭ, минском «Динамо» и Анатолии Капском.

Он до сих пор остается и лучшим бомбардиром БАТЭ за сезон (19 голов в 1999 году), и самым полезным игроком клуба за сезон — 27 очков (18+9) в 2000-м. Болельщики со стажем сразу догадаются, что речь идет о Виталии Кутузове, носившем в команде простое прозвище Лелик. Уехав в "Милан" в начале "нулевых", он так и остался на Апеннинах, но связь с родиной держит довольно крепко. В преддверии "класико" Прессбол позвонил в Италию, чтобы поговорить не только о тех золотых временах Кутузова в Борисове. Но и о матчах БАТЭ и "Динамо" на стыке столетий. О Гончаренко и Баге. О Галлиани, "Милане", "Монце". И, конечно, о том, без кого белорусский футбол остался 22 сентября...

- В 1998-2001 годах чемпионом страны становился не только БАТЭ — "Днепр", "Славия", "Белшина"... Но особая принципиальность в матчах борисовчан именно с минскими динамовцами чувствовалась уже тогда?

- Как ни крути, "Динамо" продолжали считать флагманом — это потом статус первого клуба страны на многие годы перешел к БАТЭ. А серьезный подтекст, конечно, чувствовался: команда с большими амбициями против команды с большими традициями, которая должна была служить локомотивом всему белорусскому футболу. Но получилось по-другому: новая история поменяла их местами. Хорошим же раздражителем динамовцы являлись для всех. Да и попасть к ним в то время мечтали чуть ли не все — особенно молодежь. Не знаю, как для опытных ребят, а для меня — можно сказать, пацана — встречи с минчанами были неординарными.

- В 1998-м вы оформили первую победу над "бело-синими" в высшей лиге, а ты установил окончательный счет — 3:0.

- Да, играли дома — на городском. Наверное, и это была часть отправного периода, когда закончилась история "Динамо"-чемпиона и "Динамо"-победителя. С того времени клуб еще однажды брал золото, но знамя лидера перешло к БАТЭ. Не говорю, что так случилось сразу, после нашего первого места в 1999-м. Но гегемония "Динамо" точно завершилась, и все поняли: его можно обыгрывать — оно уже не то, что было после развала Союза и в начальный период суверенитета. Ко многим пришло осознание, что это место вакантно. Во всяком случае, наша команда думала именно так: почему вызов судьбы не принять нам?

- Ты любил забивать "Динамо" в Борисове — с помощью Скрипченко, Лисовского, Глеба. Но за четыре года вы не победили минчан на чужом поле. Неужели тогда этот фактор играл гораздо большую роль?

- А что есть "чужое поле" в применении к тому "Динамо"? У него часто возникали какие-то проблемы с домашним стадионом. Где мы только не играли: то на "Орбите", то на "Динамо", то на "Тракторе"… Да и приноровиться к газонам разного качества непросто. А в Борисове он всегда был идеальным — как и поддержка: по пять с половиной тысяч на каждом поединке с минчанами! Футбол в таких условиях, да еще и для хорошей команды, — это удовольствие. А на выезде боролись с некими побочными факторами, которые были нам точно не на руку.

- Анатолий Капский и тогда по-особому относился к матчам с "Динамо"?

- Знаете, не замечал. Вполне спокойно. Да, и для него это был вызов. Но, если мы проигрывали, он не приравнивал поражение к катастрофе. Напротив, как мне казалось, Капский излучал хладнокровие. А может, просто не показывал эмоций, чтобы не передавать их команде.

- К успехам уровня БАТЭ порой идут и по сто лет — Борисов сделал огромные шаги за двадцать. Фантастика?

- Это очень сложно переоценить. Но, повторюсь, была ниша, освобожденная "Динамо". А если ее нет, свернуть горы гораздо труднее. Опять же тогда в нашем футболе хватало непонятных дрязг: к кому-то охладел главный спонсор, кто-то вообще обанкротился... БАТЭ же неплохо развивался и был готов вовремя ее заполнить, ту самую нишу. В том числе поэтому прогресс клуба измеряется столь короткими сроками, а во многих других странах такое действительно невозможно. Но это ни в коем случае не умаляет заслуг Анатолия Анатольевича — у него все получилось качественно.

- Когда БАТЭ впервые стал чемпионом в 99-м, ты получил от Капского машину.

- Ну, не лично от него — насколько помню, от фирмы "Сталкер". На чествовании в борисовском Дворце культуры. А вообще это было большое... "successo"!

- Что?

- Успех по-итальянски: вот ведь не смог сразу по-русски слово подобрать... Имею в виду, конечно, не автомобиль — завоевание золота. Важнейшее событие, сопровождавшееся непередаваемыми эмоциями. Вот на их фоне мне, наверное, и сделали серьезный по тем временам сюрприз. Это сейчас он выглядит копеечным — ясно, что у ребят из БАТЭ гораздо лучшие условия и премии, чем были у нас. А тогда машина — шикарный подарок! Для меня это было счастье — Анатольич умел дарить его людям.

- По-моему, "Лада"?

- Да. "Восьмерка" или "девятка" — не помню: у меня даже прав не было... Потом ее продали кому-то, а я использовал деньги на другие нужды.

- Твой переход в "Милан" в 2001 году — на сколько процентов заслуга Капского?

- Заслуга всей команды, которую он сделал, — и это не разделить на части или проценты. Вспоминаю, как вместе с Капским в один прекрасный день очутились в Милане у Галлиани — под всеми этими трофеями великого клуба. Мягко говоря, два человека из "деревни"... Чувствовал себя в космосе — думаю, Анатольич в не меньшей степени. И, мне кажется, мы оба поняли: нет ничего невозможного — что для игрока, что для руководителя. Но знаете, в чем главное? В то время у БАТЭ было мало чего за душой, зато была душа. И, надеюсь, сейчас душа Анатолия Анатольевича спокойна. Он делал огромную работу и получал от нее удовольствие, а я хочу, чтобы мы всегда вспоминали Капского с улыбкой.

- Про твое знаменитое красное пальто Капский рассказывал нам в интервью как раз с широкой улыбкой: "Он приехал в нем из Милана. Я как увидел — открыл рот. Говорю: Лелик, ты что, ох...л? Что за "дольче габбаны"?

- Да? А я и не помню... Ну, значит, пошутил так. Если я принимал какие-то решения, он их всегда уважал — в том числе даже в совсем второстепенных вопросах. А на самом деле его это мало интересовало: Капский переживал за игру ребят, вышедших из БАТЭ, — пусть они уже выступали в других клубах. Поэтому для меня совсем неудивительно, что многие футболисты после легионерских периодов возвращались в Борисов — и продолжали держать высокую марку.

- Был случай, когда тебе крепко досталось от Капского?

- Ни разу. Да, в мое время в БАТЭ у него тоже происходили эмоциональные вспышки. Но, если можно так сказать, до команды они доходили в очень мягкой форме. Это потом мне говорили, что Анатольич поменялся — и я даже не мог представить, что он способен устроить разнос в раздевалке.

- Особо запомнившаяся встреча с ним в неформальной обстановке?

- Пригласил его на дачу под Минском, когда уже был в "Милане". А у Вити Гончаренко в тот период возникли проблемы со здоровьем — серьезная травма. И получилось, что я сказал: Анатолий Анатольевич, возьмите Гончаренко тренером. Парень очень многое отдал клубу и необходим ему, а в роли игрока зачем его сейчас мучить? Капский решил доверить Вите дубль, а в итоге его тренерская карьера развилась стремительно. И БАТЭ Виктор Михайлович поднял на новый уровень.

- А правда ли, что в "Милане" возник переполох из-за белорусской транслитерации твоей фамилии в паспорте: мол, ждали игрока по фамилии Kutuzov, а приехал Kutuzau!

- Не то чтобы переполох, но шарахались прилично. Не понимали, почему у меня на майке было написано одно, а в паспорте другое? Бразильские корни? Если не ошибаюсь, даже в очень востребованной тогда платформе "Футбольный менеджер", которой увлекалась вся Европа, фигурировали два Кутузова. Помню, по этому поводу ко мне на интервью специально приезжал журналист из Франции — расспросить, как так получилось. А игры той, кстати, уже лет пять не было...

- Ты участвовал в празднике двадцатилетия БАТЭ в июле 2016 года, когда играть в Борисов приезжали ветераны "Милана". Незабываемо?

- Да, ведь это встреча с друзьями. Об одном жалею: очень мало времени провел с Анатолием Анатольевичем. Тогда мы и виделись последний раз. Потом как-то встречался с одним человеком — и ему позвонил Капский. В тот момент возникло желание с ним поговорить, но подумал, что это некорректно — встревать в беседу. Просто передал ему привет и пожелал здоровья. Жалею, что не перехватил трубку: теперь не позвонишь...

- Есть ли слова, которые ты хотел, но не успел сказать Анатолию Анатольевичу?

- Нет. Очень жаль, что не получилось с ним попрощаться. Но, повторюсь, гораздо больше хотел бы встречаться и прощаться с ним при жизни.

- Трудно осознать, что встреча БАТЭ с "Динамо" на "Борисов-Арене" — первая без него.

- Думаю, эта игра не пройдет без него — незримо Капский всегда будет с БАТЭ. Обязательно посмотрю матч.

- Твой друг Виталий Булыга — спортивный директор "Динамо". Общаетесь?

- Да. Времена меняются, и для меня в "Динамо" сейчас есть много интересного. Это не посторонняя команда — даже не знаю, за кого болеть! Наверное, за красивый футбол, поскольку переживаю за оба коллектива.

- Много слухов ходит вокруг возможной смены собственника динамовского клуба...

- Будет так или нет — не мне судить. Главное, чтобы все шло на пользу "Динамо".

- Дашь прогноз результата поединка?

- Хочется, чтобы в чемпионате сохранилась интрига: в этом смысле прошлый год стал незабываемым. Значит, "Динамо" нужно выигрывать. С другой стороны, желаю победы и БАТЭ — для него матч очень важен по психологическим нюансам... В общем, ничья — идеальный вариант.

- Однако она вряд ли устроит "Динамо". Вообще говоря, чемпионство БАТЭ для тебя уже очевидно?

- Если борисовчане пройдут этот период без надлома, то вариантов достать их очень немного.

- Каковы шансы команды на выход из группы Лиги Европы?

- На второе место, на мой взгляд, прекрасные. Да, ПАОК с "Види" упрутся и просто так ничего не отдадут. Но с ними можно играть. А "Челси", думаю, привезет неоптимальный состав, надеясь чуть разгрузиться от чемпионата, — тоже можно поймать шанс.

- С кем из нынешнего БАТЭ держишь связь чаще?

- По сути, в команде новое поколение футболистов... Время идет: что говорить, если даже с Лешей Багой вместе мы поиграли совсем немного? Очень уж плотно ни с кем не контактирую. При случае — с Сашей Глебом или с ребятами из тренерского штаба.

- Многие сомневались, получится ли у Баги. По-моему, получается...

- Если у тебя есть здоровый коллектив и крепкие рельсы, по которым он движется, — все будет хорошо. Но нужно, чтобы пришел человек, который понимает, какую скорость включить локомотиву на этих самых рельсах. Здесь нельзя поставить на красное или черное, как в казино. Если не берешь топового, по европейским меркам, тренера — бери того, кто знает всю структуру и то, что происходит внутри клуба. Мне кажется, Алексей — идеальная кандидатура. Он просто вернул все на свои места, направил коллектив в нужное русло. Пусть БАТЭ не выделяется феерической игрой, как и в прошлом сезоне, но результат есть — и это главное.

- Можно ли сказать то же о Гуренко в "Динамо"?

- И там работа идет. Но по уровню и качеству игры БАТЭ все же выше.

- Из минского клуба на связи только с Булыгой?

- Нет. Там есть перспективные ребята, которым помогаю. Фамилии называть не стану — это будет не совсем красиво.

- Чем ты нынче занят?

- Я много о чем мечтаю. Но прежде всего — и дальше быть связанным с футболом: скажем, стать генеральным менеджером серьезного клуба. А пока занимаюсь молодыми. Помогаю им в вопросах правильного питания, сбалансированного подхода к тренировкам и так далее — вплоть до поведения в команде и в быту, если хочешь стать хорошим игроком. Не имея такого воспитания, парень обречен.

- Все это в структуре определенного клуба?

- Нет. Но, надеюсь, когда-то соберу всех ребят вместе — и у нас будет сильная команда.

- Обитаешь все так же в Милане?

- Да. Но если точнее, в Монце. Одноименный клуб купили Галлиани с Берлускони. А с "Монцей" я и раньше был связан, и сейчас.

- С Галлиани часто общаетесь?

- Нет. Ценю время руководителя. Но если надо набрать его номер — без проблем.

- В Беларуси когда был?

- Брест вот недавно посещал: руководство клуба попросило провести небольшой тренерский семинар с участием Джампьеро Вентроне — тренера, который десять лет руководил физподготовкой "Ювентуса". Считаю, это один из лучших в мире специалистов в своей области. Не видел его года четыре. Вентроне рассказал мне про кардинальные изменения, произошедшие в подготовке футболистов за это время, и я понял: все, что мы делали четыре года назад, ушло в небытие. Да и новые технологии помогают. У нас в Беларуси, к сожалению, такой скорости нет. Все же у них другие финансы — и возможности: изучать, ездить по миру, следить воочию за самыми прогрессивными тенденциями в футболе, переносить это на работу с молодежью... Зачастую мы даже не знаем и не догадываемся, сколь многих составляющих не хватает нашим ребятам, чтобы стать большими футболистами. Пытаемся выжимать из них какие-то соки. А ведь чтобы их выжать, фрукты сначала надо наполнить...