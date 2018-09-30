Шестиметровое цунами в Индонезии: погибли 832 человека 30.09.2018, 10:48

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Зона поражения цунами оказалась больше, чем предполагалось первоначально.

По меньшей мере 832 человека погибли в результате разрушительного землетрясения магнитудой 7,5 и цунами, которые обрушились на индонезийский остров Сулавеси, сообщили в Национальном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями страны, передает zn.ua.

Отмечается, что зона поражения цунами оказалась больше, чем предполагалось первоначально.

Землетрясение вызвало волны цунами до 6 м. Спасатели вручную проводят спасательные работы, доставая из-под завалов выживших людей в индонезийском городе Палу.

До сих пор неясна ситуация в городе Дунгала. Спасатели не могут добраться к месту.

28 сентября на прибрежный индонезийский город Палу обрушилось цунами, вызванное землетрясением магнитудой 7,5. Волны высотой до двух метро прошли через Палу на острове Сулавеси, вскоре после того, как власти предупредили об угрозе цунами. Землетрясение произошло недалеко от центра Сулавеси на глубине 10 км. Сейсмологи насчитали уже 170 афтершоков.

В результате цунами в 2004 года после землетрясения на индонезийском острове Суматра, в Юго-Восточной Азии погибли 226 тысяч человек, в том числе более 120 тысяч в Индонезии.