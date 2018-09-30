Новшества по оплате «коммуналки» 4 30.09.2018, 10:52

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Источник: caricatura.ru

Что уже работает, а что введут с 1 октября.

Есть счетчик – можно получить скидку на отопление, нет центрального отопления – электричество будет дешевле. Intex-press просмотрела новшества, касающиеся оплаты жилищно-коммунальных услуг, и узнала, на чем можно сэкономить.

Большая часть изменений вступила в силу с 1 июля, некоторые начнут действовать с 1 октября.

Что уже работает

Субсидии на оплату коммуналки

На них можно рассчитывать в случае, если ежемесячная сумма платы за ЖКУ превышает 20% среднемесячного совокупного дохода семьи, проживающей в городе, и 15% — на селе. Все, что выше, погасит государство.

Субсидии можно получить только на основные услуги ЖКХ (отопление, водоснабжение, газ и т. п.), потребленные в пределах нормативов. Дополнительные услуги ЖКХ (например, домофон), а также основные услуги ЖКХ сверх нормы (к примеру, больше 140 литров воды на человека в сутки), не субсидируются.

Безналичные субсидии предоставляются по заявительному и выявительному принципу. В первом случае людям нужно самим обращаться в организации, начисляющие плату за коммуналку, во втором таких плательщиков выявляют автоматически.

По выявительной системе безналичные субсидии начисляют неработающим пенсионерам и инвалидам, а с 1 августа – также людям, ухаживающим за детьми в возрасте до трех лет, детьми-инвалидами до 18 лет и тем, кто получает пособие по уходу за инвалидом I группы или лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Льготные тарифы по двум адресам

С 1 июля неработающие пенсионеры, инвалиды 3 группы и другие люди, имеющие льготы по оплате услуг ЖКХ, получили право платить за электричество и газ по субсидируемым тарифам в двух помещениях: по месту постоянной регистрации и регистрации по месту пребывания.

Человеку надо обратиться в организации, поставляющие электроэнергию и газ по месту пребывания.

Субсидированные тарифы применяются только на нормативный объем услуг (например, до 150 кВт/ч в жилье без электроплиты).

Нет центрального отопления – электричество дешевле

Тем, у кого подведен газ и нет центрального отопления и горячего водоснабжения, увеличили количество электроэнергии по субсидируемым тарифам со 150 до 250 кВт/ч. Если человек потребит от 250 до 400 кВт/ч, плату за электричество тоже начислят по субсидируемым тарифам, но с применением коэффициента 1,3. Выше 400 кВт/ч – по полным тарифам.

Есть счетчик – скидка на отопление

Потребители, которые установят индивидуальные счетчики тепла за свои деньги, получат 10% скидку на оплату тепловой энергии в течение 3 лет.

Люди, у которых индивидуальные счетчики тепла уже были, но плата по ним не начислялась, тоже могут рассчитывать на более дешевое отопление, но только после поверки счетчика. После запуска оборудования скидка на отопление составит 5% в течение трех лет.

На огород – отдельный счетчик

Объем воды для оплаты по субсидируемым тарифам составляют 140 л в сутки на человека. Но тем, кто живет в частном доме, держит хозяйство и огород, воды приходится тратить гораздо больше.

Чтобы перестать частично платить за канализацию (при поливе огорода вода ведь не стекает в канализацию), хозяевам индивидуальных домов нужно установить отдельный прибор учета на кране, из которого поливают огород или льют воду скоту. Этот объем воды будет исключаться из платы за услугу водоотведения.

Отдельный вход – за уборку подъезда платить не надо

Если нежилые помещения имеют отдельный вход непосредственно с придомовой территории, то от внесения платы за уборку подъезда и других мест общего пользования собственник освобождается. Исключение составляют только такие работы, как, например дезинфекция.

Что введут

Переплату можно будет вернуть «живыми» деньгами

С 1 октября в случае ошибочного внесения лишних сумм за услуги ЖКХ по желанию гражданина ему возвратят разницу, если он обратится с соответствующим заявлением в обслуживающую организацию. Сейчас лишние суммы не возвращаются, а зачисляются в счет будущих платежей.

Если же организация, которая начисляет услуги ЖКХ, недоначислила плательщику определенную сумму, вернуть эти деньги она может за три месяца (сейчас – за три года). Но если недостаточное начисление произошло по вине гражданина (например, если сменился собственник, а ЖЭС не был поставлен в известность), срок давности останется прежним – три года.

Можно будет отказаться от вывоза мусора в деревне

В загородных домах горожане живут не круглый год, но за вывоз мусора платят все время. С 1 октября можно будет отказаться от этой услуги. Но максимум на полгода. Для этого надо будет обратиться в организацию, осуществляющую вывоз мусора, или производящую начисление платы за услуги ЖКХ.

Общежития: придется платить даже без регистрации

С 1 октября люди, проживающие в общежитиях по договору найма, но не зарегистрированные в нем, должны будут оплачивать водоснабжение, канализацию, электричество и уборку мест общего пользования. Сейчас плата начисляется только при регистрации в общежитии по месту жительства или по месту пребывания.

Тунеядцам субсидий не дадут

С 1 января людям, не занятым в экономике, нельзя будет получить безналичную субсидию на оплату услуг ЖКХ. У членов семьи, проживающих с тунеядцами, право на субсидии сохраняется.