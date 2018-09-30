В Украине совершили первый тандем-прыжок с парашютом с воздушного шара 30.09.2018, 10:57

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Шар поднялся в воздух на высоту 4038 метров над уровнем моря.

В Умани в пятницу, 28 сентября, установили рекорд Украины, совершив первый тандем-прыжок с парашютом с воздушного шара. Об этом сообщается на странице фестиваля воздушных шаров в соцсети Facebook.

Шар подняли в воздух пилоты Сергей Скалько и Юрий Бейдик. Прыжок совершили парашютистка Мария Ткаченко и инструктор парашютного спорта Александр Марушка.

Шар поднялся в воздух на высоту 4038 метров над уровнем моря (3878 метров над землей), после чего двое участников прыгнули тандемом.

Рекорд зафиксировал официальный представитель Национального реестра рекордов Украины.