закрыть
30 сентября 2018, воскресенье, 12:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

В Украине совершили первый тандем-прыжок с парашютом с воздушного шара

  • 30.09.2018, 10:57
Скриншот из видео

Шар поднялся в воздух на высоту 4038 метров над уровнем моря.

В Умани в пятницу, 28 сентября, установили рекорд Украины, совершив первый тандем-прыжок с парашютом с воздушного шара. Об этом сообщается на странице фестиваля воздушных шаров в соцсети Facebook.

Шар подняли в воздух пилоты Сергей Скалько и Юрий Бейдик. Прыжок совершили парашютистка Мария Ткаченко и инструктор парашютного спорта Александр Марушка.

Шар поднялся в воздух на высоту 4038 метров над уровнем моря (3878 метров над землей), после чего двое участников прыгнули тандемом.

Рекорд зафиксировал официальный представитель Национального реестра рекордов Украины.


популярное за неделю

Мнение

Режим коллективного идиота
Режим коллективного идиота Ирина Халип
Кремлевский список позора
Кремлевский список позора Лилия Шевцова
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца Сяргей Законнікаў
Непослушный нахлебник — это нонсенс
Непослушный нахлебник — это нонсенс Валерий Карбалевич