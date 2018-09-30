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Как бизнесмен превратил заброшенную деревню в сказочное место

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  • 30.09.2018, 11:41
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Деревню Литовка Новогрудского района с недавних пор туристы внесли в список мест, которые нужно посетить.

Сказочное поместье, которое здесь «выросло», привлекает своей необычностью. Intex-press встретилась с его владельцем Сергеем Ковалем и узнала, что заставило его заняться преображением заброшенной деревни, как реагируют люди на усадьбу и что думают родные о его проекте.

Литовка находится недалеко от Новогрудка. Еще шесть лет назад здесь не было ничего примечательного, а сегодня редкий человек, проезжая мимо, не остановится у живописной и сказочной на вид усадьбы.

Ее владелец Сергей Коваль о себе рассказывает скупо: бизнесмен из Новогрудка, за 20 лет денег заработал достаточно, чтобы можно было позволить себе заняться чем-то другим.

– Мама в детстве говорила: «Сынок, учись на пятерки. Будет у тебя потом хорошая работа». Я маму не послушал, пришлось пойти в бизнес, – со смехом рассказывает Сергей. – А если серьезно, то занялся бизнесом не потому, что нравилось, а из нужды. Это были 90-е. Кто застал то время, тот поймет.

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Мысль о том, что нужно что-то менять в жизни, пришла Сергею во время очередной поездки в Индию.

– Я вдруг понял, что кручусь как белка в колесе. И ради чего? Денег на жизнь себе и своим детям я заработал, работа больше удовольствия не доставляет, внутри меня – пустота. А я хочу наслаждаться.

В тот момент, говорит Сергей, он еще не знал, чем конкретно займется. Вернувшись домой, решил купить домик у озера недалеко от Новогрудка.

– Не я выбрал место, а место меня. Еще мальчишкой я любил сюда приезжать: большое озеро, на горе стоит домик, кругом природа. Все это притягивало меня. В тот момент дом принадлежал местному чиновнику, и мне пришлось долго уговаривать его продать. Удалось, – вспоминает Сергей. – Потом решил немного подремонтировать, и вот – ремонтирую до сих пор.

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Вместо бетонной «страшилки» – дерево, камыш и рисунки

Первым, что решил изменить Сергей, стала автобусная остановка. Деревня вымерла, автобусы больше не останавливались, а старая деревенская остановка осталась.

– Обычная бетонная страшилка с матом на синих стенах. Всю картину портила. Попросил у местной власти немного ее подкрасить. Согласовал, нанял мастеров, и в течение года выкрасили. Саму конструкцию не убирали, – поясняет Сергей.

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Это он так говорит «выкрасили», на самом деле остановка превратилась в нечто невероятное: на стенах – камень, дерево, на крыше – камыш, с одной стороны – сцена из поэмы Адама Мицкевича «Гражина», сбоку – карта Беларуси с обозначенными на ней замками.

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

«Не ищите никакой логики, просто отдыхайте»

А дальше чудес еще больше. На стенах у входа во двор изображены Дух леса и падший ангел. Рядом еще одно полотно на всю стену – великий носитель и выноситель пурги.

– На территории дома не ищите никакой логики, просто отдыхайте, – предупреждает Сергей.

В самом доме много комнат. Одна из них – комната Владимира Высоцкого (в Литовке актер и поэт жил некоторое время). Вторая – великая зала музы Француза. В доме оборудован личный кабинет епископа мира Дмитрия, на столе – священная книга, в которую «он записывает священную пургу». Рядом с домом – беседка: под высокой крышей висит стеклянная люстра, а в центре – 12-метровый колодец. Всюду картины, гравюры, скульптуры, которые привлекают взгляд своей нестандартностью. Например, скульптура, показывающая, как жаба душит творческого человека, держащего в руке Землю. Или стена, на которой гвоздями приколочены мобильники.

Отдельно стоит домик Гномиков с международными связями. Именно они, по словам бизнесмена, приносят ему деньги на строительство усадьбы: «находят в огороде изумруды, а он потом выменивает их на золото у лесной феи».

Дом, подаренный всем людям Земли

Сергей говорит, что все идеи – не его, а его любимицы – кошки Катьки. Мол, она – муза, а он и рабочие – только исполнители.

– Никакого определения стилю здесь нет. Это смешение всех стилей, всех философий и религий. Я хочу нарисовать картинку на языке красоты, который будет понятен абсолютно каждому человеку, – объясняет Сергей. – Эта усадьба – место, где сбываются мечты людей.

Со стройки, по его словам, уже ушло огромное количество людей с «золотыми руками»:

– Эта стройка психологически тяжелая, потому что здесь каждый борется с собой: я – со своим эгоизмом, художник – со своим. Мы все здесь на равных, и почасовая оплата равная – вне зависимости от квалификации и опыта мастера. Здесь остались люди, которые осуществляют свои мечты без конкуренции.

Дом, говорит Сергей, – это «подарок абсолютно всем людям». На вопрос, зачем ему это, загадочно улыбается:

– Люди сюда заходят разные, спектр их эмоций – разный. Этот дом выводит их из состояния безразличия. Одни удивляются, другие крутят у виска, третьи подходят и говорят «спасибо» за то, что я делаю. А я просто пытаюсь показать всем людям на языке красоты сказку, которая сможет уберечь от войн и бед. Я хочу, чтобы это место стало туристическим центром некоммерческого использования. Двери дома открыты для каждого. Бесплатно. Хотите отдохнуть на озере в беседке или посмотреть домик Гномиков – пожалуйста.

Поэтому усадьба дохода не приносит. Сергей говорит, что заработал достаточно денег, чтобы сейчас тратить их на то, что хочется.

– Этот проект я буду тянуть столько, сколько хватит сил. Близкие не понимают, зачем и что я делаю. А я не могу объяснить даже своей маме, чем я здесь занимаюсь. На самом деле, я пытаюсь таким образом повлиять на мир, изменить его и себя к лучшему. Я строю дом своей мечты, а мечтать можно бесконечно.

Как из Барановичей добраться до Литовки?

На машине: до Новогрудка около 65 км, потом еще 5 км по направлению к деревне Вселюб (дорога Р5).

На общественном транспорте: на автобусе до Новогрудка. Билет – от трех до пяти рублей. В Новогрудке пересесть на пригородный автобус по направлению к деревне Вселюб (ходит очень редко), выходить на остановке «Литовка».

Быстрее от Новогрудка до Литовки можно добраться автостопом, машины здесь ездят часто.


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