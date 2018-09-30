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В Могилеве затопило завод «Зенит»

  • 30.09.2018, 12:10

Вода, в том числе, щедро льется на электрощитовую.

Известный белорусский блогер Nexta опубликовал в своем телеграм-канале видео чрезвычайной ситуации на могилевском заводе «Зенит», которая по какой-то причине пока не попала ни в одно городское СМИ. По информации блогера, «Зенит» затопило.

Предварительной причиной потопа Nexta назвал недобросовестность строителей и их начальства. Блогер утверждает, что работа на заводе идет полным ходом, невзирая на кучи мусора под окнами с остатками кровли с крыш и цемента, мокнущего под дождем.

Цех из-за подтопления, пишет блогер, кое-где недееспособен, а уборщицы вынуждены вычерпывать воду с помощью таких высокотехнологичных приборов, как веник и совок.

О технике безопасности, по словам Nexta, тоже не заботятся: в цеху, где есть приборы под напряжением, работникам не выданы даже резиновые перчатки, а вода тем временем щедро льется на электрощитовую.


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