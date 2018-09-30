В Беларуси 1 октября ожидаются ночные заморозки до -3°С 30.09.2018, 12:21

Но в середине дня воздух прогреется до 12-17 градусов.

В ночь на 1 октября местами по Беларуси ожидаются заморозки до нуля - минус трех градусов, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Утром в отдельных районах будет слабый туман. Ветер ожидается южный: ночью слабый, днем умеренный.

Ночная температура воздуха составит плюс 1-6 градусов, в середине дня воздух прогреется до 12-17 градусов.