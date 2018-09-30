Лия Ахеджакова: Придут времена 1 30.09.2018, 12:39

Лия Ахеджакова

Придут времена, когда люди не будут расправляться со своими духовными лидерами.

Об этом в интервью Радио Свобода заявила известная российская актриса Лия Ахеджакова.

- Мы не доглядели. Мы не развалили эту страшную систему. Мне тут один сосед, ФСБшник, написал: «Смотри, будешь нюхать не цветочки, а головешки»... Но я, хоть и пессимист, верю, что поменяются приоритеты и люди поймут, что мир спасет культура, как она всегда спасала нас. Придут времена, когда люди не будут расправляться со своими духовными лидерами, - сказала актриса.