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Лия Ахеджакова: Придут времена

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  • 30.09.2018, 12:39
Лия Ахеджакова

Придут времена, когда люди не будут расправляться со своими духовными лидерами.

Об этом в интервью Радио Свобода заявила известная российская актриса Лия Ахеджакова.

- Мы не доглядели. Мы не развалили эту страшную систему. Мне тут один сосед, ФСБшник, написал: «Смотри, будешь нюхать не цветочки, а головешки»... Но я, хоть и пессимист, верю, что поменяются приоритеты и люди поймут, что мир спасет культура, как она всегда спасала нас. Придут времена, когда люди не будут расправляться со своими духовными лидерами, - сказала актриса.


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