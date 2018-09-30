Трамп рассказал о «прекрасных письмах» Ким Чен Ына 30.09.2018, 12:43

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Президент США считает, что благодаря его контактам с лидером Северной Кореи Пхеньян прекратил ракетные испытания.

Президент США Дональд Трамп заявил во время выступления в Западной Вирджинии, что они с лидером КНДР Ким Чен Ыном "влюбились друг в друга", сообщает 30 сентября Reuters.

По словам Трампа, после десятилетий напряженности и угроз между США и КНДР прошла его встреча в Сингапуре с северокорейским лидером. Трамп добавил, что после этого Ким Чен Ын писал ему "прекрасные письма".

Президент США отметил, что после этих слов комментаторы обвинят его в некомпетентном для президента поведении. Он также подчеркнул, что после его встречи с Ким Чен Ыном КНДР прекратила ядерные и ракетные испытания.

Совет Безопасности ООН с 2006 года принял 10 резолюций о санкциях в отношении КНДР в связи с ядерными и ракетными испытаниями в этой стране.

22 декабря 2017 года Совбез по инициативе делегации США одобрил наиболее жесткие санкции против Пхеньяна.

12 июня 2018 года в Сингапуре прошла встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам американско-северокорейского саммита было подписано соглашение: Вашингтон пообещал предоставить КНДР гарантии безопасности, а Пхеньян подтвердил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

3 августа в Сингапуре госсекретарь США Майк Помпео заявил журналистам, что продолжение работы над программой вооружений в Северной Корее противоречит обязательствам по денуклеаризации.

28 августа телеканал CNN сообщил, что Северная Корея предупредила США о возможности срыва переговоров о денуклеаризации. В конце сентября министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо заявил, что Северная Корея не может отказаться от своего ядерного оружия "в одностороннем порядке", без гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов. По его словам, санкции США усиливают недоверие Пхеньяна.