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Белоруска помогла задержать организаторов сети по торговле женщинами в Израиле

  • 30.09.2018, 12:53

Для этого ей пришлось в нее внедриться.

Об организации сети по секс-торговле белорусками в Израиле стало известно в июне 2018 года, сообщает vesty.co.il.

- Мы получили информацию от руководителя расследования. Выяснили, что речь идет о некоем К. Он представлялся белорусским девушкам «женихом из Израиля», - прокомментировал майор полиции Израиля Абтеби.

По информации сотрудников спецслужб, он знакомился с женщинами на сайтах знакомств, занимался с ними сексом, а потом предлагал переехать в Израиль. За каждую получал 500 долларов, агент в Израиле – 2000. Для них делали турвизу, давали контакты сутенера и селили в квартире. 40 минут стоили 400 шекелей (95 евро), час – 500 (120 евро), пишет kp.by.

- Мы разыскали четырех женщин, которые работали в четырех квартирах в центре страны. Первая приехала в мае, последняя - 17 июля. За день до арестов мы проанализировали доходы сети. Одна женщина приняла за два месяца 266 мужчин и заработала 123 тысячи шекелей (30 тысяч долларов). Половина суммы доставалась сутенеру.

Организатора схемы задержали в Минске. Помогла девушка Юлия, которая несколько лет назад работала так в Минске и помогла на пять лет посадить своего сутенера.

- Мне предложили работать агентом по международному делу с участием Интерпола и полиции Израиля. Я встретилась с Игорем, он пообещал работу в Израиле с зарплатой в 10 тысяч долларов. Полиция велела соглашаться.

Операцию провернули 18 июля, всех задержали. Мужчин, которые работали в Израиле, будут судить там, а белоруса Игоря – в Минске.

- У нас нет соглашения с Израилем о выдаче преступников, так что судить будем сами, по белорусским законам. К сожалению, торговля женщинами - дело для нас не редкое. Беларусь поставляет женщин в Россию, Европу, Азию. Поэтому мы активно сотрудничаем со всеми силами правопорядка, - сообщил представитель правоохранительных органов Беларуси.


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