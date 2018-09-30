Сирия просит снять санкции с себя, КНДР, Кубы и Беларуси 10 30.09.2018, 13:16

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Изгои поддерживают друг друга в ООН.

Сирия призывает международное сообщество отменить санкции, введенные не только против нее, а и против Северной Кореи, Кубы и Беларуси.

Об этом заявил министр иностранных дел арабской республики Валид аль-Муаллем во время выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщает Укринформ.

"Мы снова призываем к отмене односторонних экономических мер против сирийского народа и всех других независимых народов мира, особенно в КНДР, Кубе и Беларуси", - сказал аль-Муаллем.

Он также выразил солидарность с Венесуэлой "учитывая попытки США вмешаться во внутренние дела страны".

Аль-Муаллем также раскритиковал выход США из "ядерного соглашения" с Ираном. "Сирия решительно осуждает решение Администрации США выйти из иранского ядерного соглашения, что снова доказывает неуважение США к международным соглашениям и конвенциям. Мы выражаем солидарность с руководством и народом Исламской республики Иран и верим, что они смогут преодолеть последствия этого безответственного решения", - подчеркнул глава МИД Сирии.

Как известно, Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA), или Иранскаое ядерное соглашение, было подписано в 2015 году между США, Великобританией, Францией, Китаем, Россией, Германией и Ираном. Оно предусматривало отмену санкций против Тегерана в обмен на отказ иранской стороны от программ создания ядерного оружия. Хотя страны ЕС, Китай и Россия продолжают соблюдать соглашение, США решили выйти из него, возобновив санкции против Тегерана.