закрыть
30 сентября 2018, воскресенье, 17:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

За работу в колхозе студентам гомельского вуза пообещали заплатить морковью

24
  • 30.09.2018, 13:31
  • 4,173

Но после вызвали милицию и обвинили в краже.

Сбор урожая в самом разгаре, а свободных рук как всегда не хватает. Однако руководство одного из колхозов в Гомельской области нашло выход — было решено направить на хозработы студентов, пишет gomel.today.

Идея не нова: ежегодно учащихся вузов и рабочих госпредприятий в добровольно-принудительном порядке направляют на сбор урожая. Однако казус этой истории в другом: студентов не только заставили бесплатно работать, но и вызвали на них наряд милиции.

О данном инциденте сообщили подписчики Telegram-канала NEXTA. Собирать морковь направили старшекурсников гомельского университета. Сразу предупредили, что денег не будет, но разрешили часть собранного урожая взять себе.

Когда же работы были закончены, и студенты начали укладывать в сумки обещанную морковь, тут же подоспел наряд милиции с обвинениями в присвоении государственного имущества. Стоит ли говорить, что домой труженики отправились с пустыми руками.

Радует, что вуз не остался в стороне, принял позицию студентов и разбирается в этом деле.


популярное за неделю

Мнение

Режим коллективного идиота
Режим коллективного идиота Ирина Халип
Кремлевский список позора
Кремлевский список позора Лилия Шевцова
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца Сяргей Законнікаў
Непослушный нахлебник — это нонсенс
Непослушный нахлебник — это нонсенс Валерий Карбалевич