За работу в колхозе студентам гомельского вуза пообещали заплатить морковью 24 30.09.2018, 13:31

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Но после вызвали милицию и обвинили в краже.

Сбор урожая в самом разгаре, а свободных рук как всегда не хватает. Однако руководство одного из колхозов в Гомельской области нашло выход — было решено направить на хозработы студентов, пишет gomel.today.

Идея не нова: ежегодно учащихся вузов и рабочих госпредприятий в добровольно-принудительном порядке направляют на сбор урожая. Однако казус этой истории в другом: студентов не только заставили бесплатно работать, но и вызвали на них наряд милиции.

О данном инциденте сообщили подписчики Telegram-канала NEXTA. Собирать морковь направили старшекурсников гомельского университета. Сразу предупредили, что денег не будет, но разрешили часть собранного урожая взять себе.

Когда же работы были закончены, и студенты начали укладывать в сумки обещанную морковь, тут же подоспел наряд милиции с обвинениями в присвоении государственного имущества. Стоит ли говорить, что домой труженики отправились с пустыми руками.

Радует, что вуз не остался в стороне, принял позицию студентов и разбирается в этом деле.