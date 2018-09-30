«Тихарей» засветили на «Дажынках» 20 30.09.2018, 13:52

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Фото: uvd-mo.gov.by

Сайт минской областной милиции опубликовал репортаж, в котором «засветил» лица «бдительных» сотрудников.

Сайт УВД Миноблисполкома опубликовал фоторепортаж из Мяделя, где 29 сентября прошел областной фестиваль-ярмарка «Дажынкi-2018», пишет gazetaby.com.

В репортаже рассказывается о работе на фестивале сводного отряда милиции Минщины. Порядок на «Дажынках» в Мяделе обеспечивали представители УВД Минского облисполкома, Мядельского РОВД, сотрудники милиции Борисовского, Вилейского, Воложинского, Дзержинского, Клецкого, Копыльского, Крупского, Логойского, Минского, Несвижского, Пуховичского, Смолевичского, Столбцовского, Узденского, Червеньского районов.

В кадр попали сотрудники дорожно-постовой службы, ОМОНа, охрана на турникетах, милицейское начальство, а также… милиционеры в цивильном, прозванные в народе «тихарями».

Предлагаем выдержку из фоторепортажа.

«За проведением всего праздника бдительно, но не привлекая внимания, следили сотрудники милиции»

Фото: uvd-mo.gov.by

Фото: uvd-mo.gov.by

Фото: uvd-mo.gov.by

Фото: uvd-mo.gov.by

Экс-председатель Минского облисполкома Борис Батура (справа)

Фото: uvd-mo.gov.by

Фото: uvd-mo.gov.by

На «Дажынках» был и помощник президента по Минской области Игорь Евсеев (третий справа), работавший в свое время в руководстве минской милиции, а также на должности начальникам управления внутренних дел Витебского облисполкома

Фото: uvd-mo.gov.by

Фото: uvd-mo.gov.by

Фото: uvd-mo.gov.by