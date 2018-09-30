закрыть
30 сентября 2018, воскресенье, 17:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

«Тихарей» засветили на «Дажынках»

20
  • 30.09.2018, 13:52
  • 11,886
Фото: uvd-mo.gov.by

Сайт минской областной милиции опубликовал репортаж, в котором «засветил» лица «бдительных» сотрудников.

Сайт УВД Миноблисполкома опубликовал фоторепортаж из Мяделя, где 29 сентября прошел областной фестиваль-ярмарка «Дажынкi-2018», пишет gazetaby.com.

В репортаже рассказывается о работе на фестивале сводного отряда милиции Минщины. Порядок на «Дажынках» в Мяделе обеспечивали представители УВД Минского облисполкома, Мядельского РОВД, сотрудники милиции Борисовского, Вилейского, Воложинского, Дзержинского, Клецкого, Копыльского, Крупского, Логойского, Минского, Несвижского, Пуховичского, Смолевичского, Столбцовского, Узденского, Червеньского районов.

В кадр попали сотрудники дорожно-постовой службы, ОМОНа, охрана на турникетах, милицейское начальство, а также… милиционеры в цивильном, прозванные в народе «тихарями».

Предлагаем выдержку из фоторепортажа.

«За проведением всего праздника бдительно, но не привлекая внимания, следили сотрудники милиции»
Фото: uvd-mo.gov.by
Фото: uvd-mo.gov.by
Фото: uvd-mo.gov.by
Фото: uvd-mo.gov.by
Экс-председатель Минского облисполкома Борис Батура (справа)
Фото: uvd-mo.gov.by
Фото: uvd-mo.gov.by
На «Дажынках» был и помощник президента по Минской области Игорь Евсеев (третий справа), работавший в свое время в руководстве минской милиции, а также на должности начальникам управления внутренних дел Витебского облисполкома
Фото: uvd-mo.gov.by
Фото: uvd-mo.gov.by
Фото: uvd-mo.gov.by
Подрастающее поколение «бдительных и не привлекающих внимание»?
Фото: uvd-mo.gov.by

популярное за неделю

Мнение

Режим коллективного идиота
Режим коллективного идиота Ирина Халип
Кремлевский список позора
Кремлевский список позора Лилия Шевцова
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца Сяргей Законнікаў
Непослушный нахлебник — это нонсенс
Непослушный нахлебник — это нонсенс Валерий Карбалевич