закрыть
30 сентября 2018, воскресенье, 17:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

В Китае мама и тети пришли на помощь тонущему слоненку

4
  • 30.09.2018, 13:59
  • 1,782

В Сети появилось видео, на котором слоны в китайской провинции Юньнань спасают тонущего детеныша.

При пересечении реки отбившегося от стада слоненка начало уносить течением. Мама поспешила ему на помощь, а за ней последовали и две его тети. Они долго пытались помочь ему выбраться, однако сильные потоки воды тянули его обратно в реку, пишет ria.ru.

Слонихи не сдавались: образовав "спасательный коридор", они постепенно смогли вытолкнуть детеныша на берег.

Ранее ученые заявляли, что азиатским слонам свойственны такие чувства, как стресс и страх. Помимо того, поведение и эмоции одной особи зачастую передаются другим. Так, переживания могут охватить целую группу слонов. Доказано, что между этими животными существуют крепкие социальные связи. Например, если член группы ранен, остальные помогают ему встать и уйти, поддерживая с двух сторон.


популярное за неделю

Мнение

Режим коллективного идиота
Режим коллективного идиота Ирина Халип
Кремлевский список позора
Кремлевский список позора Лилия Шевцова
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца Сяргей Законнікаў
Непослушный нахлебник — это нонсенс
Непослушный нахлебник — это нонсенс Валерий Карбалевич