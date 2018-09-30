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Докладчиком ООН по ситуации в Беларуси избрана француженка Анаис Марин

  • 30.09.2018, 14:13
Анаис Марин

В Беларуси сохраняется обстановка подавления прав и свобод граждан.

Француженка Анаис Марин назначена на должность спецдокладчика ООН по ситуации с правами человека в Беларуси. Об этом сообщается на сайте Совета ООН по правам человека.

Решение о назначении спецдокладчика ООН по ситуации с правами человека в Беларуси было принято 28 сентября в Женеве.

Вместе с Анаис Марин на должность спецдокладчика ООН по ситуации с правами человека в Беларуси также претендовали еще 7 человек — норвежец Штейнар Гил, британец Сатвиндер Джасс, француженка Валери Можи, румын Петре Роман, ирландец Джон Джосеф Райан, британец Эндрю Уилсон и Даниэль Меконнен из Эритреи.

Сейчас должность спецдокладчика ООН по ситуации с правами человека в Беларуси занимает Миклош Харашти. На этой позиции он будет находиться до конца октября.

Напомним, Совет ООН по правам человека 5 июля принял резолюцию, в которой продлил мандат спецдокладчика по ситуации в Беларуси на год. В МИД Беларуси заявили, что отвергают данный документ.

25 июня на 38-й сессии в Женеве спецдокладчик ООН по Беларуси Миклош Харашти представил доклад по ситуации с правами человека в стране. Суть доклада сводится к тому, что в Беларуси сохраняется «обстановка подавления прав и свобод граждан».

Напомним, мандат специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси был учрежден Советом по правам человека в его резолюции в связи с волной массовых арестов и репрессивными действиями, предпринятыми правоохранительными органами в ответ на события, произошедшие в стране после президентских выборов 2010 года. Специальный докладчик приступил к исполнению своих обязанностей 1 ноября 2012 года.

Официальный Минск мандат спецдокладчика не признает и призывает Совет ООН по правам человека упразднить его, указывая на его «несправедливый и политизированный характер». Однако СПЧ ООН каждый год продлевает мандат спецдокладчика по Беларуси. Все эти годы должность занимает Миклош Харашти.


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