«Здесь и Гвардиола не наладил бы ничего» 1 30.09.2018, 14:20

После поражения 0:4 от «Минска» главный тренер «Днепра» намекнул о возможной отставке.

В 23 туре Чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги могилевский «Днепр» на выезде потерпел крупное поражение 0:4 от «Минска».

На послематчевой пресс-конференции главный тренер могилевчан Сергей Литовченко сделал заявление, которое можно расценивать как намек о своей возможной отставке.

— После таких игр и тренеры подают в отставку. Поэтому будем встречаться с руководством. Но мне кажется, что здесь и Гвардиола не наладил бы ничего, — приводит слова Литовченко пресс-служба клуба.

Предшественник Сергея Литовченко на посту главкома «Днепра» — Вячеслав Левчук, работавший в команде в начале сезона, дважды просил об отставке, и лишь второе заявление было удовлетворено руководством клуба.

Следующую игру могилевская команда проведет на дома. В субботу 6 октября «Днепр» на стадионе «Спартак» примет брестское «Динамо».