закрыть
30 сентября 2018, воскресенье, 17:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

«Здесь и Гвардиола не наладил бы ничего»

1
  • 30.09.2018, 14:20

После поражения 0:4 от «Минска» главный тренер «Днепра» намекнул о возможной отставке.

В 23 туре Чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги могилевский «Днепр» на выезде потерпел крупное поражение 0:4 от «Минска».

На послематчевой пресс-конференции главный тренер могилевчан Сергей Литовченко сделал заявление, которое можно расценивать как намек о своей возможной отставке.

— После таких игр и тренеры подают в отставку. Поэтому будем встречаться с руководством. Но мне кажется, что здесь и Гвардиола не наладил бы ничего, — приводит слова Литовченко пресс-служба клуба.

Предшественник Сергея Литовченко на посту главкома «Днепра» — Вячеслав Левчук, работавший в команде в начале сезона, дважды просил об отставке, и лишь второе заявление было удовлетворено руководством клуба.

Следующую игру могилевская команда проведет на дома. В субботу 6 октября «Днепр» на стадионе «Спартак» примет брестское «Динамо».


популярное за неделю

Мнение

Режим коллективного идиота
Режим коллективного идиота Ирина Халип
Кремлевский список позора
Кремлевский список позора Лилия Шевцова
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца Сяргей Законнікаў
Непослушный нахлебник — это нонсенс
Непослушный нахлебник — это нонсенс Валерий Карбалевич