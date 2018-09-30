Как 13-летний подросток из Бреста стал крутым барбером 1 30.09.2018, 14:29

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Фото: instagram

Когда Жене Юхновичу было 9 лет, он выбрил деду Лёне смайлик на затылке.

Бритвой и машинкой Женя «разрисовывал» головы одноклассников, делал «боксы» и «полубоксы» своим первым клиентам, а когда стал посмелее — забацал школьному трудовику стильный «помпадур». Через три года после смайлика на затылке деда Лёни Женя выиграл свой первый барбер-конкурс. Сейчас у парня плотный график: утром — школа, вечером — работа в салоне, а между ними — конкурсы и выступления на парикмахерских мастер-классах, где взрослые дяди и тети учатся у 13-летнего Жени, пишет tut.by.

Фото: tut.by

С юным барбером мы встретились в 15.30 в мужском зале парикмахерского салона в спальном микрорайоне Бреста. У Жени — полчаса свободного времени до первого клиента. В парикмахерской он работает после школы, уроки делает где-то в перерыве. Там же — встречи с друзьями, кружки, YouTube и компьютерные игры.

— За что ты дедушке смайлик на затылке-то выбрил?

— Мне тогда было лет девять. Посмеялись, потом сбрили все.

— А почему сбрили?

— Ну ведь мы на свадьбу шли, — улыбнулся Женя.

Эксперимент с дедушкой Лёней для юного барбера стал первым шагом в большой парикмахерский мир.

— С тех пор начал пытаться, пробовать, учиться. Приводил друзей, одноклассников попрактиковаться, — объяснил собеседник.

Сверстники были идеальными моделями: доверяли, не спорили, «под горшок» стричь не просили. Они просто «приносили» Жене свои головы и разрешали ему творить на них все, что тот захочет. Так на районе появились пацаны с выбритыми паутинками, роботами, акулами, бомбами, линиями и полосками. Женя совершенствовал свое мастерство и с каждым разом все больше убеждался, что мужские стрижки — это его тема.

«Так не пойдет, бреемся налысо»

Мама Жени Татьяна владеет сетью парикмахерских в Бресте, здесь паренек и начал делать первые шаги в профессии. Учился у будущих коллег, затем отрабатывал полученные навыки, как мы помним, на одноклассниках.

— Помню, мама писала в «Одноклассниках» объявление, чтобы люди ко мне на стрижку записывались. Первые клиенты просили там «на бочок» постричь, сделать какую-то полоску. Я делал. Фигня какая-то получалась. Хорошо стричь я начал уже после конкурса «Золотой подснежник», на котором взял первое место в категории Hair tattoo. Я к нему очень серьезно готовился, много тренировался. После этого стал лучше стричь.

Первых клиентов юный барбер начал принимать после двух лет самостоятельной учебы и практики в салоне. Как признается парень, взрослых дядек, которые приходили к нему на стрижку, возраст мастера не смущал.

— Были такие, у которых на первой стрижке руки дрожали, а потом приходили опять: «Женя, можешь постричь?».

— Косяки были?

— Были, но не мои. Был у меня клиент, который сказал сбоку побольше убрать. Я ему сказал, что некрасиво получится, голова будет похожа на яйцо. Он не согласился. Я ему убрал, он посмотрел, сказал: «Так не пойдет, бреемся налысо», — объясняет барбер.

Женя специализируется на мужских стрижках. За время работы у него сформировался круг постоянных клиентов, в числе которых — и школьный «трудовик». Женя его сам заманил к себе на стрижку. Говорит, что просто не понравилась его прическа: в парикмахерской преподавателя «как-то слишком коротко стригли — и у него все торчало». В итоге Женя сделал ему элегантный «помпадур». Понравилось.

— А летом, пока меня не было, постригся у кого-то опять! Я ему сказал снова отрастить волосы и ко мне прийти, — возмущается школьник.

«Женя для нас стал спасением»

Первую половину дня Женя в школе. Потом прибегает домой, обедает и спешит в салон. С 15.30 до конца рабочего дня он принимает клиентов в мужском зале.

— Не всегда до закрытия работаю. Как запись есть. Сегодня у меня до 20.00. На завтра всю запись отменил, не работаю — уезжаю в Минск к друзьям.

— Отдыхать?

— Стричь.

Фото: tut.by

Заработанные в салоне деньги Женя вкладывает в работу:

— В основном пока на инструменты трачу все, что зарабатываю. Сначала куплю все, что нужно, а потом буду на себя зарабатывать.

В тумбочке юного барбера хранятся машинки для стрижки, опасные бритвы и ножницы — некоторые предметы стоимостью в несколько сотен долларов каждый. Женя своей парикмахерской коллекцией гордится, как советский филателист марками. Поднимает с полки опасную бритву нестандартного дизайна:

— Когда я ее покупал, их всего 500 штук на весь мир было. Я «выхватил» себе одну, как раз под мою руку.

Ровно в 16.00 к Жене привели клиента — шестилетнего Артема. Паренек — из постоянных.

— Женя для нас стал спасением. В других парикмахерских были крики и слезы, — вспоминает мама Артема.

Перед «старшаком» шестилетке капризничать не комильфо: друганы не поймут, подруги не простят. Поэтому замотанный в парикмахерский пеньюар Артем восседает на красном кресле со спокойствием гипсового бюста, а Женя орудует машинкой и ножницами. В конце стрижки барбер выбривает опасной бритвой полоску на голове юного клиента. Это их «фишка»: каждый раз Женя оставляет Артему на память какой-нибудь узор. Мелкому такой ритуал нравится: во-первых, необычно, во-вторых, +100 к харизме.

— Я сказал Артему, что попрошу Женю обезьянку на голове выстричь, — смеется отец малыша. — Он ответил: «Я ему тогда не заплачу».

Через 20 минут довольный Артем с ровными концами, выбритыми боками и крутой полоской на голове выскочил из красного кресла и убежал к родителям. Женя взял в руки щетку, чтобы убрать рабочее место перед следующим клиентом.

— Детей почему-то всем тяжело стричь, а мне нет. Я просто на них начинал. Все время были дети, мужчин не было. Теперь мне все равно: ребенок или мужчина, — признается парень.

«Буду давать мастер-класс»

В планах на ближайшее будущее у Жени — участие в конкурсе парикмахерского искусства Star time и минском международном форуме «Роза ветров».

— На «Розе ветров» я буду участвовать в трех номинациях. Сейчас готовлюсь: брата вычесываю каждый вечер — он у меня будет моделью, костюм сшили, еще друзей стригу, чтобы руку набить. На номинацию дают 40 минут, я недавно сделал свою работу за 20, это классно.

Скоро Женя уедет в Москву на Russian Barber’s Week. Его пригласили организаторы мероприятия — компания Lock Stock & Barrel. Брестским барбером они заинтересовались, изучив его работы в инстаграме:

— Самые крутые барберы туда приедут, а я буду проводить мастер-класс по стрижке, укладке!

…Жизнь 13-летнего Жени распланирована на много лет вперед: после школы пацан откроет свой барбершоп и будет дальше стричь, брить и побеждать на крутых конкурсах. Родители поддерживают, но мама предупредила: если сейчас работа будет мешать учебе, то с первым придется завязать.

— Не-не, мама, так не будет.