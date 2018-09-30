Антоний Мацеревич: Россия готова оставить свои войска в Беларуси на постоянной основе 5 30.09.2018, 14:38

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Антоний Мацеревич

Фото: gazeta.pl

Ситуацию в Беларуси обсудили во время Рижской конференции.

Вопросы Брексита, будущего НАТО и влияния России на Восточную Европу. Приблизительно семьсот дипломатов и экспертов в области внешней политики и безопасности два дня занимались этими вопросами в Риге. Однако из-за соседства с нашей страной и последних новостей об усилении восточного фланга НАТО у наших границ многие задаются и белорусским вопросом, передает Белсат.

Мирные ли люди белорусы, задаются вопросом на Рижской конференции. И хотя в голову приходит положительный ответ, проблема не в самих белорусах. В России возмутились информацией о будущем появлении в Польше американской военной базы и думают о возможном ответе.

«Исходя из такой динамики формирования угрозы для России и Беларуси, естественно, будет задействован тот или иной план. И не исключен вариант, когда в Беларуси будет размещена база по соглашению президентов двух стран», – говорит Андрей Кошкин, Ассоциация военных политологов, Москва.

Александр Лукашенко три года назад отказался от почти подписанного соглашения о создании российской авиабазы под Барановичами. Тогда, говорят российские эксперты, она Москве и не очень была нужна. Однако существующая политика Кремля не позволяет не ответить на усиление восточной границы НАТО.

«Угроза войны реально растет. Тем более так написано в директивных документах, что будет расти. И растет даже быстрее, чем ими было предусмотрено. Они предусматривали 20-ые годы – до 30-ых, а теперь она может раньше прийти – в результате Крыма, много чего другого», – считает Павел Фельгенгауэр, военный обозреватель «Новой газеты».

Международные эксперты в Риге не сомневаются в том, что если Кремль захочет, то российские войска появятся в Беларуси в тот же день. И если так называемый форт Трампа в Польше неизвестно когда появится и появится ли вообще, Москва готова уже сейчас.

«Во время маневров «Запад-2017» была отработана и подготовлена логистика в Беларуси для возможности оставить там российские войска на постоянной основе. То есть россияне значительно опередили еще только возможные американские действия», – говорит экс-министр обороны Польши Антоний Мацеревич.

На сегодняшний день странам Балтии хватает беспокойства и по причине белорусской АЭС в Островце. Литовские официальные лица и эксперты поднимают этот вопрос при любой возможности. Так теперь еще добавился вопрос военной безопасности.

«Мы и так видим, что белорусские и российские вооруженные силы очень интегрированы, но появление военной базы в Беларуси было бы очередным доказательством того, что нельзя вести речь о какой-то независимой оборонительной политике Беларуси. И все понимают: что бы ни происходило в нашем регионе, Беларусь будет реагировать в соответствии с пожеланиями России», – считает директор центра европейских исследований Линас Кояла.

Как противостоять этому? Похоже, что эксперты в Риге с самим официальным Минском разговаривать смысла не видят. Все упирается в Кремль.

«Мы видим, что Россия просто не хочет подчиняться международным нормам. И вместе с этим осознание того, что мы говорим об агрессоре, который отступит только перед силой, растет во всех европейских странах», – говорит экс-министр обороны Польши Антоний Мацеревич.

Пока Запад с Россией меряются мускулами, официальный Минск будет продолжать упорствовать в относительно нейтральной позиции, считают специалисты. Однако момент, когда у Лукашенко закончится поле для многовекторного маневра, все ближе.