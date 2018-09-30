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Ученые рассказали, во что превратит глобальное потепление крупные города

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  • 30.09.2018, 14:44
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Жизнь в городе становится сложнее.

Ученые из Массачусетского института, проведя исследования при помощи компьютерного моделирования, предупреждают, что изменение климата превратит крупные города в смертельные ловушки для их жителей. В особенности это касается мегаполисов Китая, Индии, Японии и стран Персидского залива, пишет newsyou.info.

Однако Европа, США, Канада и Россия также находятся под реальной угрозой. Уже нынешнее лето стало фатальным для многих городских жителей из-за аномальной жары.

Как показали эксперименты, основанные на компьютерных расчетах и статистике, за последние 30 лет температура воздуха и влажность росли в арифметической прогрессии, на фоне увеличения выхлопных газов от автомобилей и общественного транспорта.

До критической отметки средних летних температур в 40 градусов по Цельсию остается совсем немного времени. В этом случае жители мегаполисов буквально задохнутся от смога. Кроме того, человеческий организм жителей большинства стран не рассчитан на постоянные сверхвысокие температуры. Вначале смертельному риску подвергнутся люди, склонные к сердечно-сосудистым заболеваниям, а также гипертоники. Бетон, асфальт и полимерные элементы покрытий зданий в условиях аномальной жары многократно усложнят обстановку.


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