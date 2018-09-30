Майкл Макфол: Против РФ следует вводить новые международные санкции 30.09.2018, 15:01

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Майкл Макфол

Россия стала наибольшей в мире угрозой суверенитету других народов.

Против России следует вводить новые международные санкции, пока Москва не прекратит свою агрессию на востоке Украины. Россия в последние годы представляет угрозу для суверенитета других народов мира. Такое мнение в колонке для The Washington Post выразил бывший посол США в России Майкл Макфол.

Он назвал такую ситуацию ненормальной. В качестве примеров незаконных действий России Макфол упомянул агрессию Москвы против Украины, отравление в британском Солсбери экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля, участие в войне в Сирии, вмешательство в американские выборы, пишет gordonua.com.

Макфол считает, что за продолжение незаконного поведения Москву следует наказывать ужесточением международных санкций. По словам политика, американский Конгресс должен утвердить расписание введения в силу новых антироссийских санкций, если власти РФ не остановятся.

США неоднократно вводили против России разного рода экономические ограничения за агрессию против Украины, вмешательство в американские выборы, сотрудничество с Ираном и КНДР в ядерной и ракетной отраслях. Режим санкций в отношении РФ регулируется, в частности, законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.