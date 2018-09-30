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Белорусские военные поехали на учения ОДКБ в Казахстан

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  • 30.09.2018, 15:18

В учениях примут участие представители разведывательных подразделений.

С 1 по 5 октября на полигонах Матыбулак и Мунке в Казахстане пройдет тактико-специальное учение Организации Договора о коллективной безопасности «Поиск-2018».

В них примут участие около 40 военнослужащих белорусских разведывательных подразделений, которые уже направились в Казахстан, сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

В учениях примут участие представители разведывательных подразделений вооруженных сил государств-членов ОДКБ.

«В ходе учений будут отрабатываться вопросы управления, организации и ведения разведки в условиях выполнения учебно-боевых задач в различных условиях обстановки», – отметили в пресс-службе военного ведомства.

В начале сентября в Беларуси прошло масштабное учение вооруженных сил, в котором приняли участие 7500 военнослужащих, 260 единиц бронетехники, около 30 самолетов и вертолетов.


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