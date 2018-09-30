Какими космическими разработками люди пользуются в обычной жизни? 1 30.09.2018, 15:21

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Оказывается, очень многими.

Американское агентство NASA создало интерактивный сайт, который показывает, какими космическими разработками люди пользуются в обычной жизни каждый день, пишут Буквы.

Сайт называется Home & City.

На стартовой странице можно выбрать "город" или "дом", а затем можно просто бродить по выбранной локации и изучать интересные факты о том, как космические технологии стали применять в медицине, авиасообщении, гражданской безопасности и так далее.

Например, вибрационный контроль помогает лучше использовать лыжи, сноуборды, бейсбольные биты, клюшки для гольфа и теннисные ракетки. Усовершенствование всех этих приспособлений началось с разработки NASA тонкого электродного пластыря, который предназначается для контроля шума и вибрации и обнаружения дефектов в лезвиях и крыльях вертолетов и самолетов.

Благодаря исследованиям NASA в частных домах, школах, админзданиях устанавливаются датчики дыма, например. Есть датчики, которые реагируют на заражение воздуха бактериями, например, сибирской язвой. Это помогает предупреждать биологические атаки.

Технология жизнеобеспечения, разработанная для космических полетов, используется для производства экипировки и систем жизнеобеспечения, например, для пожарных. Современное дыхательное оборудование легче, меньше, а также более мощное, что позволяет пожарным дольше находиться в сильно задымленных помещениях.

К разработкам агентства также можно отнести и огнезащитные материалы.

Благодаря экспериментам NASA с добавлением в еду для космонавтов водорослей, мир увидел обогащенное детское питание.

Если прогуляться по виртуальному дому, то можно узнать, что благодаря NASA у людей появились фильтры для воды, кофемашины, омолаживающий крем, покрытие для сантехники, плойка для выпрямления волос, а также инфракрастный ушной термометр.

Также разработки NASA подарили людям очистители воздуха и светодиодные лампы.