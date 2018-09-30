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Сторонники независимости Каталонии «покрасили» полицию

  • 30.09.2018, 15:41
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На демонстрацию собрались порядка шести тысяч человек.

В Барселоне произошли столкновения сторонников независимости Каталонии и правоохранительных органов. Об этом в субботу, 29 сентября, сообщает «Немецкая волна».

Фото: REUTERS

На площади Пласа-де-Каталунья в центре города в преддверии годовщины со дня проведения референдума о независимости Каталонии 1 октября на демонстрацию собрались порядка шести тыс. человек.

В тот же район стянулись около 1,800 митингующих из группы Jusapol, выступающей на стороне правоохранительных органов и оказывающей поддержку полицейским, которые несли службу во время событий годичной давности.

Для предотвращения беспорядков в ситуацию вмешалась каталонская полиция Mossos d'Esquadra, которая постаралась развести представителей двух противоборствующих лагерей.

Полицейских забросали сухими красками

В результате демонстранты забросали полицейских сухими красками и подручными предметами. Сотрудники правопорядка пустили в ход дубинки и полицейские щиты.

В ходе столкновений пострадали минимум десять человек, еще трое были задержаны.

Во вторник, 11 сентября, массовые демонстрации сторонников независимости Каталонии собрали около одного миллиона человек - почти столько же, сколько и год назад.

Правительство Испании в начале ноября 2017 года отправило в отставку каталонскую администрацию и лишило полномочий региональный парламент. Поводом послужила организация местными политиками референдума о независимости региона и провозглашение "суверенной каталонской республики". Подобные действия были признаны КС незаконными.

Судебные органы Испании возбудили дела против ряда каталонских политиков по обвинению в растрате бюджетных средств и других правонарушениях. Между тем победителями внеочередных парламентских выборов в Каталонии, состоявшихся 21 декабря, вновь оказались сторонники ее независимости. Они настаивают на восстановлении уволенной администрации во главе с Пучдемоном.


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