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Los Angeles Times: Лукашенко превращает Беларусь в тайную прачечную для российских денег

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  • 30.09.2018, 15:56
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Официальный Минск придерживается авторитаризма в советском стиле.

Издание Los Angeles Times опубликовало большой материал о том, как Беларусь объединяет в себе «авторитарный стиль правления в советском стиле» и бурное развитие IT-технологий, пишет The Village Беларусь.

В то время как большая часть денег, подпитывающих беларускую IT-промышленность, поступает из Калифорнии, значительные суммы текут к западу от России.

Михаил Гуцериев, двадцатый в списке богатейших людей России и друг Лукашенко, пообещал вложить 100 миллионов долларов в белорусские стартапы.

Одним из них является Banuba — стартап по разработке программного обеспечения на основе искусственного интеллекта, который может определять возраст, пол, цвет кожи и волос для создания мгновенных персонализированных эффектов. Благодаря другим приложениям Banuba пользователи могут забавляться с селфи-масками для видео, которые делают их похожими, например, на Чарли Чаплина.

«Мы позволяем мобильному телефону видеть пользователя», — говорит Вадим Нехай, основатель и исполнительный директор Banuba.

Однако поведение Лукашенко внушает опасения, что тепличные условия могут закончиться так же резко, как и начались.

В декабре 2017 года Лукашенко подписал указ о легализации транзакций с использованием криптовалюты, а правительственные эксперты все еще работают над деталями, чтобы убедиться, что потенциальное «золотое дно» не начнется с хаоса.

Борцы с коррупцией уже предупреждают о рисках. Есть опасения, что виртуальная валюта, которую по определению практически невозможно отследить, станет благом для россиян, стремящихся отмыть деньги в обход западных санкций.

«Лукашенко превращает Беларусь в тайную прачечную для российских денег», — сказал один беларуский бизнесмен, живущий в Евросоюзе: он выступает на условиях анонимности, потому что опасается за свои инвестиции на родине.

Также есть признаки того, что Беларусь по-прежнему остается приверженицей авторитаризма в советском стиле. В начале августа 18 журналистов, работающих в независимых СМИ и западной телекомпании, были задержаны и допрошены за якобы незаконный доступ к рассылке из государственного информационного агентства («дело БелТА»).

«Была оттепель, либерализация, принимались какие-то разумные законы, и люди начали думать — может, мы станем похожи на Сингапур, диктатуру, которая позволяет бизнесу жить, — на условиях анонимности, так как он опасается за свою безопасность, рассказал IT-специалист. — Однако вы до сих пор не можете быть уверены в будущем, если вас невзлюбит какой-нибудь следователь или агент КГБ».


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