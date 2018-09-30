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«Пенсионер похоронил Россию»: новые митинги против повышения пенсионного возраста

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  • 30.09.2018, 16:08
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Россияне продолжают бороться с беспределом властей.

В воскресенье, 30 сентября, в нескольких городах России прошли митинги против повышения пенсионного возраста. В частности, согласованные с властями акции прошли в Ростовской, Оренбургской и Омской областях, а также в Удмуртии, сообщает "Новое время" со ссылкой на Радио Свобода.

В Ростове-на-Дону участники акции держали плакаты с обвиняющими надписями против первых лиц страны – за то, что они "украли не только пенсии", но и "свободу, мир, правду, достоинство, честь", а также "будущее" у россиян.

Протестующие также критиковали лично президента России Владимира Путина. Так, один из присутствующих вышел с  фотографией Путина, которая сопровождалась надписью: "Пенсионер похоронил Россию". Главу государства раскритиковали за повышение пенсионного возраста, налогов, а также цен на продукты, бензин и жилищно-коммунальные услуги. По данным Радио Свобода, в акции участвовали около 100 человек.

В Оренбурге жители выступили не только против пенсионной реформы, но за проведение референдума о том, чтобы вернуть прямые выборы глав городов и районов, сообщает местное издание Ural56. Поводом для требования референдума послужил арест оренбургского мэра Евгения Арапова и его заместителя, которых заподозрили в получении взятки. На мероприятие пришло от 100 до 300 человек.

В Омске участники митинга, организованного партиями КПРФ и Яблоко, призвали власти отказаться от пенсионной реформы, а также упрекнули областной избирком в нежелании регистрировать заявку на проведение референдума по вопросу повышения пенсионного возраста. Акция оказалась малочисленной. Как сообщает Интерфакс, организаторы связали это с тем, что демонстрацию пришлось провести на окраине города из-за отказа чиновников согласовать манифестацию в центре Омска,.

В удмуртском городе Воткинск организаторы потребовали от чиновников ответить "за ложь о повышении пенсионного возраста", сообщает Эхо Москвы.

27 сентября Госдума РФ приняла в третьем и окончательном чтении закон о повышении пенсионного возраста в России. В изначальной редакции реформа предполагала постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Позже депутаты поддержали президентскую поправку, согласно которой для женщин возраст выхода на пенсию повысят до 60 лет, а не до 63. После внесения закона социологи зарегистрировали существенное падение рейтинга Владимира Путина.


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