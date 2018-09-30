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Антон Сарока начал набирать первые баллы в «Локерене»

  • 30.09.2018, 16:13

Белорусский футболист пытается закрепиться в Бельгии.

В конце июля нападающий сборной Беларуси Антон Сарока все-таки решился уехать из «Динамо», подписав контракт с середняком бельгийской Юпилер-лиги «Локереном». Многие ждали, что он начнет клепать голы в Бельгии так, как делал это на Родине, пишет «Трибуна».

Видимо, ждали от Сароки подобного и в «Локерене», посадив форварда после нескольких «сухих» матчей на лавку. Но, вот парадокс, оказавшись среди резервистов, он стремительно начал прибавлять. На его счету гол в Кубке Бельгии и два ассиста в чемпионате. Но расскажем обо всем по порядку.

* * *

«Локерен» – обычный бельгийский клуб, c тринадцатым бюджетом «Лиги Жюпилер» (9,5 млн. евро), который никогда не попадал в тройку призеров чемпионата. Несмотря на это, клуб дважды брал Кубок страны и четыре года назад участвовал в групповой стадии Лиги Европы, победив «Металлист» и «Легию». Что касается чемпионата, в сезоне 2014/15 клуб занял восьмое место, и после выше 11 позиции никогда не поднимался. Но нынешний сезон складывается для коллектива Петера Маеса еще хуже предыдущих. После девяти туров команда занимает 14 строчку, опережая лишь «Зюлте-Варегем» и «Мускрон». Последний раз «желто-черные» набрали три очка первого сентября, обыграв дома «Васланд-Беверен» (2:1).

В «Локерене» в Сароке видели игрока основного состава. И начал Антон активно. Правда, проявилось это не в голевых момента. В первом же матче за новый клуб – «Локерену» противостоял маститый «Генк» – Антон на повышенных тонах поговорил с арбитром Бартом Вертентеном. «Локерен» скрутился в тот день со счетом 0:4.

В следующей встрече «Локерен» проиграл клубу «Серкль-Брюгге» (2:3), но белорус отметился первым ассистом.

Показалось, Сарока начнет набирать баллы, но все пошло по совершенно другому сценарию. В конце августа он стал резервистом, и выходить на поле начал лишь во втором тайме. В роли наконечника тренерский штаб рассмотрел 19-летнего серба Джордже Йовановича. В матчах с «Бевереном» и «Мускроном» Антон и вовсе остался среди запасных. 

Однако Сарока не сдавался. В 1/16 финала «Локерен» разобрался с минорным «Олимпиком» из Шарлеруа (5:2), а Сарока отметился дебютным голом в Бельгии и побежал обниматься к Стиву Де Риддеру, отдавшему ему голевую.

В субботу, в гостевой игре с «Шарлеруа», Сарока появился на поле на 79 минуте и практически сразу отметился ассистом, отыгравшись на Микаэля Тирпан. Правда, набрать очки «Локерену» передача белоруса не помогла. Клуб вновь проиграл – 1:2.

6 октября «Локерену» играть с «Кортрейком», который опрежает команду Антона на три балла. Может, Сарока вновь вернется в основу?


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