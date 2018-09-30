В Бресте снова задержали блогера Петрухина 1 30.09.2018, 16:24

Брестчанин вел репортаж с акции протеста против строительства аккумуляторного завода.

30 сентября в Бресте сотрудники ОМОНа задержали местного блогера Сергея Петрухина, специализирующегося на темх коррупции. В последнее время он занимался темой протестов против стоительства в окрестностях областного цента аккумуляторого завода, пишет «Салiдарнасць».

В воскресенье он как раз вел онлайн-трансляцию очередного потеста.

Спустя двадцать минут трансляции блогер был задержан милицией. Видео задержания опубликовано на youtube-канале «Народный репортер»:

Напомним, что в конце августа ОМОН ворвался в квартиру к Петрухину. В этот момент блогер вел стрим в соцсетях, момент задержания транслировался в прямом эфире.