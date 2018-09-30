Удар ниже пояса

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30.09.2018, 17:11

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Такого Путину и его подчиненным никто и никогда не говорил в лицо.

Британская Daily Mail пишет:

«Кремль и его подручные ясно демонстрируют одно: они не просто способны на убийство и ложь, но к тому же недостаточно компетентны, как в одном, так и в другом».

Да, не убили. Не справились. Но!

Утверждать, что российские власти «недостаточно компетентны» во лжи – есть оскорбление их чести и достоинства. Сочинские олимпийские пробирки затряслись, задрожали, зазвенели от возмущения.

Если у российских властей и есть где первая компетенция в мире, то как раз во вранье. Здесь конкурентов нет.

МИД, МВД, Минобороны, Минфин, Минэкономики, Минтруд, госТВ, Песков, да и Сам, Сам – Главный. Все это очень компетентные, опытные в обмане люди Скользкие, как кусок мыла – не поймаешь.

Об этом в России знают все.

Вранья у Путина и его подчиненных столько, что хватит не только на Россию. Перепроизводство.

Поэтому можно прессовать вранье, делать брикеты, паковать в чемоданы (как аргетинтинский дипломатический кокс) и экспортировать танкерами в нуждающиеся страны.

Но это потом. Пока же следует защитить честь и достоинство властей России, вызвать Daily Mail на дуэль. Золотов! Где Золотов? Шагай сюда вместе со своей позолоченной картошечкой и соком, цена которого отдает коньячным ароматом. Бери нагретый утюг – устроим Daily Mail петербургские ночи 90-х.

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