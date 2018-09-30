Комбайн с усатым комбайнером и другой соломенный агротрэш на «Дожинках»6
- 30.09.2018, 17:27
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Фотоподборка странных фигур от белорусских аграриев.
Вчера в озерном Мяделе отгремел фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки-2018». В рамках него местный райисполком придумал квест по скульптурам из соломы, которые расставили по району. Надо было зарегистрироваться на сайте этой организации, посетить все композиции и выложить фото в соцсети. Мы ничего такого не сделали, но зафиксировали почти все скульптуры. В общем, чтобы увидеть их, необязательно снаряжаться в Мядель. Можно посмотреть фотоподборку onliner.by.
Первый по дороге из Минска на Мядель поворот, недалеко указатель на Радошковичи. Мельница, наверное, с порталом в параллельный мир.
Едем дальше. Соломенное счастье полной ячейки общества. Глава семейства контролирует ситуацию. Все остальные его члены несколько озадачены.
Очень простенькая башенка недалеко от Лысой Горы.
Не соломой единой. В ход пошли подручные средства и краски. Напоминалочка. Если несколько встреченных до того фигур не убедили, что скоро «Дожинки».
Обаятельный заяц смотрит на капусту. Или на указатель на Жодино — он там рядышком.
Еще одна семья. У него классная шапка, у нее — челка и четко прорисованное декольте.
Очаровательный медведь на границе районов.
Птички. Сзади к фигурам присоединены хвосты.
«В мире животных» продолжается поросятами.
За Ильей виднеется очередная пара.
Это, кажется, гусеница.
Паровозик из Ромашково. Тот, который пел в советском мультике про «Хорошо на свете, солнышко, свети, пожелай нам, ветер, доброго пути». Мядель близко.
Memento mori. Не расслабляемся.
Массивная конструкция уже с официальной символикой праздника.
Привет БЖД.
Так это выглядит с другого ракурса.
Одна из самых крепких работ. Еще обращает на себя внимание декоративный аист. Такие расставлены почти по всему пути следования из столицы в Мядель. В честь праздника.
Очень много всего в одном месте. Сейчас будем разбираться.
Приветствие от Мядельщины.
Композиция «Мука» с грустным мельником.
И очередной привет железнодорожникам.
Классные зайцы.
Он на нее косится.
А она стесняется.
Это уже непосредственно Мядель и несколько поплывший трактор с прицепом.
Комбайн с усатым комбайнером.
Всех с праздником, в общем.