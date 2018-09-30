Комбайн с усатым комбайнером и другой соломенный агротрэш на «Дожинках» 6 30.09.2018, 17:27

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Фотоподборка странных фигур от белорусских аграриев.

Вчера в озерном Мяделе отгремел фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки-2018». В рамках него местный райисполком придумал квест по скульптурам из соломы, которые расставили по району. Надо было зарегистрироваться на сайте этой организации, посетить все композиции и выложить фото в соцсети. Мы ничего такого не сделали, но зафиксировали почти все скульптуры. В общем, чтобы увидеть их, необязательно снаряжаться в Мядель. Можно посмотреть фотоподборку onliner.by.

Первый по дороге из Минска на Мядель поворот, недалеко указатель на Радошковичи. Мельница, наверное, с порталом в параллельный мир.

Фото: onliner.by

Едем дальше. Соломенное счастье полной ячейки общества. Глава семейства контролирует ситуацию. Все остальные его члены несколько озадачены.

Фото: onliner.by

Очень простенькая башенка недалеко от Лысой Горы.

Фото: onliner.by

Не соломой единой. В ход пошли подручные средства и краски. Напоминалочка. Если несколько встреченных до того фигур не убедили, что скоро «Дожинки».

Фото: onliner.by

Обаятельный заяц смотрит на капусту. Или на указатель на Жодино — он там рядышком.

Фото: onliner.by

Еще одна семья. У него классная шапка, у нее — челка и четко прорисованное декольте.

Фото: onliner.by

Очаровательный медведь на границе районов.

Фото: onliner.by

Птички. Сзади к фигурам присоединены хвосты.

Фото: onliner.by

«В мире животных» продолжается поросятами.

Фото: onliner.by

За Ильей виднеется очередная пара.

Фото: onliner.by

Это, кажется, гусеница.

Фото: onliner.by

Паровозик из Ромашково. Тот, который пел в советском мультике про «Хорошо на свете, солнышко, свети, пожелай нам, ветер, доброго пути». Мядель близко.

Фото: onliner.by

Memento mori. Не расслабляемся.

Фото: onliner.by

Массивная конструкция уже с официальной символикой праздника.

Фото: onliner.by

Привет БЖД.

Фото: onliner.by

Так это выглядит с другого ракурса.

Фото: onliner.by

Одна из самых крепких работ. Еще обращает на себя внимание декоративный аист. Такие расставлены почти по всему пути следования из столицы в Мядель. В честь праздника.

Фото: onliner.by

Очень много всего в одном месте. Сейчас будем разбираться.

Фото: onliner.by

Приветствие от Мядельщины.

Фото: onliner.by

Композиция «Мука» с грустным мельником.

Фото: onliner.by

И очередной привет железнодорожникам.

Фото: onliner.by

Классные зайцы.

Фото: onliner.by

Он на нее косится.

Фото: onliner.by

А она стесняется.

Фото: onliner.by

Это уже непосредственно Мядель и несколько поплывший трактор с прицепом.

Фото: onliner.by

Комбайн с усатым комбайнером.

Фото: onliner.by

Всех с праздником, в общем.