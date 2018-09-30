Немецкий банк предлагает клиентам кредит, за который еще и доплатит 30.09.2018, 17:57

Smava решил удивить граждан своей страны.

Банк устроил акцию – клиенты могут один раз взять кредит с процентной ставкой -0,4% годовых. То есть, взяв десять тысяч евро на один год, потом нужно будет вернуть 9960 евро, пишет медиахолдинг «Варяг». Причем условия обычные – кредит должен быть на сумму не меньше десяти тысяч евро, а у клиента нужна хорошая кредитная история.

Smava работает в режиме онлайн-банка – это обычная практика в наше время. Так что можно онлайн до 7 октября (срок действия акции) оформить кредит, а вернуть потом лишь 99,6% его суммы. Интересно, если просрочить кредит, то проценты будут накапливаться и, соответственно, сумма уменьшаться?

Разумеется, немецкий банк устроил эту акцию лишь для того, чтобы нарастить клиентскую базу. Возможность заработать на кредите привлечет немало людей – а те позовут и своих друзей. А потом по инерции продолжат пользоваться этим банком.