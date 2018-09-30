Подстреливший «чупакабру» егерь: Убил с первого выстрела 14 30.09.2018, 18:10

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За убитого зверя обещали 500 рублей.

История о неизвестном звере, который стал похищать деревенских собак, началась в начале августа. Тогда в деревне Деревная Слонимского района хищник разорвал собаку Пушка пополам, пишет Газета Слонімская.

Фото: gs.by

Вскоре стали пропадать домашние животные и в других деревнях Слонимского района. На счету зверя более двадцати жертв. Животное держало в страхе местных жителей, которые по вечерам боялись выходить даже во двор. На неизвестного зверя началась охота, и тому, кто его поймает, обещали премию в размере 500 рублей.

Последние жертвы волка

Фото: gs.by

В ночь со среды на четверг зверь опять погостил в Деревной и пытался утащить собак. Ему это не удалось — одного пса он покусал, а второго только напугал. По словам Янины Ремез из Деревной, у неё было три собаки: две, Дружок и Тузик, пропали ранее, а третью она в последнее время закрывала в сарае, чтобы волк не добрался и до неё. — Накануне я своего Рыжика покормила и крепко закрыла в сарае, чтобы он не смог вылезть. И даже свет на улице оставила включенным. А полшестого утра проснулась и, выходя на улицу, обнаружила, что входная дверь в дом открыта настежь. Испугалась. Стала звать Рыжика, он не отзывался. Подойдя к тому месту, где прятала собаку, я обнаружила шерсть животного и кровь. Было видно, что дверь кто-то царапал.

Фото: gs.by

Кстати, накануне мой сын Сергей прогнал волка со двора. Услышал, что пищит собака, он включил свет и выбежал во двор, где увидел, как этот зверь играет с нашим Рыжиком. Увидев сына, волк убежал, а теперь, видимо, решил вернуться, — поясняла сельчанка. О пропаже собаки она сообщила председателю сельсовета. Сельская жительница в разговоре с корреспондентом «ГС» добавила, что когда к ней во двор приехал председатель сельсовета и они стали рассматривать царапины, что оставил зверь на дверях, из соседнего гаража услышали тихий лай Рыжика. — Рыжик оказался целый и невредвимый, только напуганный. Как он очутился в гараже — до сих пор понять не могу, — продолжила свой рассказ Янина Ремез. О том, что случилось ночью во дворе Янина Ивановна рассказала брату-егерю, Станиславу Койпашу, который работает в Белорусском обществе охотников и рыболовов в Слониме.

— Он приехал, всё внимательно посмотрел и сказал, что сегодня ночью организует засаду на зверя. А ночь эта была дождливая, тёмная, ветреная, но, несмотря на это, зверя поймали. Хочется верить, что это тот самый зверь, хочется уже спокойствия, — добавила женщина. Волка убил с одного выстрела

Вот что корреспонденту «ГС» рассказал сам охотник Станислав Койпаш, который и застрелил волка. Станислав Иванович егерь Слонимской районной организации Белорусского общества охотников и рыболовов, охотник с тридцатилетним стажем. На его счету это уже девятнадцатый волк. — Я не могу утверждать, что это тот самый зверь, который похищал деревенских собак, но очень на это надеюсь. Специалисты сейчас в этом разбираются, — пояснил Станислав Койпаш корреспонденту «ГС». Мужчина в подробностях рассказал, как он выжидал волка.

— В ночь со среды на четверг волк приходил в Деревную, но ему не удалось забрать собак. Днём я пошёл по его следам, они уходили в кукурузу. А в десять вечера я пришёл его караулить, поскольку волк проявлял себя после двенадцати ночи, — рассказал егерь. У мужчины был с собой тепловизор и охотничье ружьё ИЖ-58. — В поле я залёг в яме и периодически заглядывал в тепловизор. Дождь был сильный. Потом заметил, что в тепловизоре появилась точка светящаяся. В районе кукурузы. Зверь походил по дороге, а затем направился в мою сторону. Когда волк приблизился ко мне на расстояние десяти метров, я поднялся и выстрелил. И попал в голову. Было где-то без пяти минут час ночи.

— Не страшно было?

— У охотников адреналин так зашкаливает, когда он ждёт, что добыча вот-вот, что не до страха. Мне потом так жарко стало, адреналин зашкаливал, — признался Станислав. Охотник добавил, что он ещё посидел в засаде до полтретьего ночи и, так как было всё тихо и спокойна, волка отволок в яму и отправился домой, а утром сообщил начальству, что застрелил волка.

— Волка отвезли в ветстанцию, а в пятницу, 28 сентября, приехали специалисты из Академии Наук, замеряли волка, вскрыли желудок и обнаружили в нём шерсть и кости, — пояснил Станислав Койпаш. Волк весил чуть более двадцати килограмм. По словам Станислава Койпаша, волки такой чёрной породы большими не растут. — Он старый, клыки у него тупые, поэтому он и мог брать собак, которые были на цепи. Специалисты дадут оценку. Я буду очень доволен, если это будет тот зверь, который в последнее время не давал покоя сельчанам.

— Он старый, клыки у него тупые, поэтому он и мог брать собак, которые были на цепи. Специалисты дадут оценку. Я буду очень доволен, если это будет тот зверь, который в последнее время не давал покоя сельчанам.