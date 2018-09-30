Второй «Кузнецов» или новый промах российского флота 7 30.09.2018, 18:23

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Российский ледокол «Лидер» обречен на распил еще «в утробе».

Россия не оставляет надежд громко и масштабно себя позиционировать со временем в арктическом регионе, а для этого ей необходим соответствующий флот, такой же масштабный и каком-то смысле – «громкий», пишет блогер Злой одессит в «Фейсбуке».

И венцом звучания великой арктической мощи морской сверхдержавы на сегодняшний день считается атомный ледокол «Лидер», пока существующий только на бумаге. Но, видимо, в скором времени все изменится для несуществующего «в железе» самого большого атомного ледокола в мире.

Дело в том, что российские банки ВТБ и Сбербанк готовы спонсировать строительство нового ледокольного флота РФ, в частности, и атомного ледокола проекта 10510 «Лидер». К слову сказать, стоимость этого чуда колеблется в районе 100 миллиардов рублей.

Стоит отметить, что ледокол «Лидер» и вправду планируется гигантским, водоизмещением 71 380 тонн и мощностью силовой установки 120 МВт. Спуск его на воду хотят осуществить уже к 2027 году, и это при том, что технического проекта судна до сих пор нет на руках.

Что же, наверное за «Лидера» стоит порадоваться, ведь у него появились покровители с деньгами и, кто знает, быть может ему повезет куда больше, чем модульным многоцелевым патрульным кораблям арктической зоны проекта 23550, которые до сих пор не сданы, равно как и атомные ледоколы проекта 22220 «Арктика», «Сибирь» и «Урал», постоянно переносящиеся «вправо». Да и стратегическая госпрограмма по развитию Арктики тоже позавидовала бы «Лидеру», ведь ее бюджет был урезан с 209 до 12 миллиардов рублей!

Тем не менее, гложут смутные сомнения насчет того, насколько адекватно российские банки ВТБ (привлекающий сотни миллиардов рублей кредитов из-за дефицита свободной денежной массы) и Сбербанк (капитализация которого в сентябре просела на 2,5 трлн рублей, а из самого банка за месяц было выведено вкладов на 1,5 миллиардов долларов) оценивают возможности судостроительной отрасли России.

Ведь, если обратить внимание на последние мега-стройки для нужд флота в РФ, то на воду не было спущено за все время существования такого образования как Российская Федерация, ни одного объекта водоизмещением сравнимым с тем, что будет из себя представлять «Лидер» – более 70 тысяч тонн.

Конечно, у дальневосточной верфи «Звезда», которая займется строительством данного судна, довольно богатая история и практика возведения объектов большого тоннажа, равно как и распиления выделяемых средств. К примеру, не так давно по СМИ пронесся скандал с разворовыванием более 7 миллиардов рублей при строительстве этой верфи.

А потому, не знаю, каково будет будущее у гигантского «Лидера», когда даже куда меньшие суда не могут своевременно ввести в строй и даже банально достроить. По крайней мере, его основной миссией в современной России, я считаю, будет не столько обеспечение круглогодичной проводки судов по Севморпути, сколько обеспечение стабильного и многолетнего распила выделенных средств.