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Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи двух собак редкой породы

  • 30.09.2018, 18:39
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Порода пхунсан была выведена из северокорейских волков.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину двух собак редкой охотничьей породы пхунсан, которая была выведена в КНДР и почти неизвестна за пределами страны. Как сообщает Reuters, подарок сделан в честь проведения межкорейского саммита, который состоялся с 18 по 20 сентября в Пхеньяне, сообщает РБК.

Собаки после прохождения необходимых процедур были в четверг, 27 сентября, переданы Южной Корее и переправлены через демилитаризованную зону.

Агентство отмечает, что Мун любит животных и об этой его слабости давно известно. Ким стал не первым лидером КНДР, который подарил собак президенту соседней страны. В 2000-м году предыдущий лидер КНДР Ким Чен Ир отправил в Сеул двух собак такой же породы.

Порода пхунсан была выведена из северокорейских волков, она получила название от имени одного из округов в КНДР.


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