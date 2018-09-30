Бизнес не покупает госсобственность, которая лежит в руинах 9 30.09.2018, 18:49

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Что делать с опустевшими корпусами государственных заводов и фабрик?

Не так давно на территории ликвидируемого ОАО «Мотовело» состоялась встреча бизнесменов с представителями Министерства экономики и Госкомитета по имуществу. Организатором выступил Минский столичный союз предпринимателей и работодателей (МССПиР), пишет «Экономическая газета».

Тема, которую заявили организаторы, – «Производственное предпринимательство: проблемы и пути их решения»; планировалось обсудить достаточно сложные вопросы: основные вызовы для производственного сектора экономики; вовлечение неэффективно используемого госимущества в оборот и его приватизации; создание условий для передачи в доверительное управление производственных предприятий; формирование успешной стратегии развития производственного предпринимательства и экспортного потенциала Беларуси; инструменты привлечения иностранных инвестиций и стратегических инвесторов.

КАЖДАЯ из групп на встрече – и представители государства (органов власти и предприятий с госкапиталом), и бизнес – озвучила свою точку зрения. Как выяснилось, стороны видят неодинаковые причины возникновения кризисной ситуации и, соответственно, имеющие мало общего варианты разрешения проблем.

При этом некоторые участники дискуссии со стороны частного производственного бизнеса описывали события последних нескольких лет в довольно резкой форме. Тогда как представители государства были предельно осторожны в высказываниях. Но общую ситуацию можно понять: приватизация идет достаточно медленно, существует множество объектов госимущества, которые никто не покупает даже за совсем небольшие деньги.

Зато предприниматели привели много конкретных примеров – с использованием ярких метафор. Как сказал один из выступающих, пока чиновники в отношениях с инвесторами не перейдут от роли вахтеров к роли швейцаров, ситуация с мертвой точки не сдвинется. Представитель государства должен показывать и подсказывать, а не искать повод не пускать. И это сегодня вопрос даже не законодательства, а менталитета множества чиновников, принимающих решения.

Некоторые бизнесмены прямо говорили, что не готовы покупать какое-либо имущество у государства и из-за рисков, и из-за формализованных, затянутых процедур. Обращаясь к присутствующим, попросили отозваться хоть кого-то, кто готов. Ни одного голоса не прозвучало...

ПРЕДСТАВИТЕЛИ бизнес-союза и Минэкономики также подняли вопрос о Декрете Лукашенко от 06.08.2009 № 10 «О создании дополнительных условий для осуществления инвестиций в Республике Беларусь».

Как-то вышло, что из 138 инвестиционных проектов, получивших по нему землю и льготы, на слуху именно те, где иностранные компании создавали какие-то торговые и развлекательные объекты. Есть огромные площади, которые построены как якобы новые промпредприятия, а на деле используются как склады, сдаются в аренду крупным компаниям. Получается, «дверь» эта открыта совсем не для отечественного малого бизнеса и не для новых производств. И представители государства фактически это признали: при запуске механизма Декрета № 10 негласно подразумевалось, что речь идет о суммах инвестиций от 3 млн. USD, а лучше 5–10 млн. USD. А в текущей ситуации это прежде всего вложения в недвижимость.

Сегодня мало кто предлагает единовременно инвестировать миллионы долларов в нашу страну. Поэтому и многие чиновники, и представители бизнес-союза, и предприниматели поддержали идею, что порог для получающих льготы надо опускать. Человек, готовый инвестировать сотни или даже десятки тысяч долларов, должен получить те же возможности, которые уже есть у крупных инвесторов.

А льготы малых городов надо распространять на проекты по реанимированию производственных площадок в Минске и Минском районе. В столице и окрестностях фактически пустуют десятки промышленных зданий, и сейчас их приходится содержать за счет госорганизаций, на балансе которых эта недвижимость числится. В то же время здесь работают сотни частных производств, которым новые площади очень нужны для расширения. У них уже сформированы трудовые коллективы, создана определенная инфраструктура, и в малые города это перевезти просто невозможно.

Впрочем, бизнесмены озвучили условия, при которых имеет смысл работать со многими объектами госсобственности: «Вот вам цех, 5 лет мы вас не трогаем, пытайтесь что-то сделать». И режим работы, как у ПВТ или китайско-белорусского индустриального парка «Великий Камень». Это единственный шанс, что хоть кто-то возьмется массово реанимировать умирающие заводы и кризисные регионы.

А когда через пару недель за еще неиспользуемые здания надо уплачивать налог на недвижимость, аренду земли, обещать дать работу десяткам или даже сотням людей – такая ситуация неинтересна инвесторам. Получается, что и без того изношенный актив с непонятными рисками «нагружают» кучей обременений.

РУКОВОДИТЕЛИ предприятий прямо говорили о негативных последствиях арестов бизнесменов. Они убеждены: если такая практика продолжится, желающих инвестировать станет еще меньше. Был задан вопрос: известны ли случаи, когда представители контролирующих и правоохранительных органов понесли ответственность за нанесенный их действиями ущерб экономике страны и отдельных предприятий? Вспомнили и некорректную работу судебной системы при столкновении интересов государства и отдельного бизнеса.

Директор ООО «Реалпак» Алексей Пилинко рассказал, что 2 года назад планировал организовать в одном из ныне пустующих цехов ОАО «Мотовело» производство пищевой упаковки. Это был инвестиционный проект, предусматривавший вложение 4 млн. USD. И затея сорвалась из-за отсутствия интереса со стороны тогдашнего руководителя завода Александра Муравьева. О незаключении этой сделки бизнесмен говорит: «На мое счастье». Ведь, получается, что новое производство рисковало разделить судьбу самого минского мотовелозавода и просто погибнуть через полтора года в ходе уголовных дел и смены руководства предприятия.

По мнению А. Пилинко, ни о каком росте экономики в разы не может быть и речи, пока в ней доминируют госпредприятия.

Прозвучали вопросы от бизнесменов к государству: почему заработанные ими для бюджета и уплаченные в виде налогов деньги безвозвратно расходуются на цементные заводы, сельское хозяйство и деревообработку в их нынешнем состоянии, а совсем не на поддержку тех, кто реально успешен и показал свою способность эффективно работать? Ведь нет никаких государственных денег – есть деньги налогоплательщиков. И разве разумно они вкладываются?

ЕЩЕ один бизнесмен и промышленник рассказал печальную историю «защиты интересов государства» в поселке Сосны под Минском. Ни выкупить, ни даже арендовать нужные ему площади этот предприниматель не может. Хотя они уже давно пустуют. Более того, в 2014 году из этих помещений со скандалом выгнали 12 частных арендаторов. Примерно столько же договоров сохранили, но не по доброй воле, а под давлением бизнес-союзов и при широкой огласке происходящих безобразий.

Через несколько месяцев эта государственная организация вынуждена была искать новых арендаторов. А еще через 3 года изгнанному из одного здания бизнесмену предложили вернуться. Он просто не узнал помещения, которые арендовал. За это время здание превратилось в аварийное, там находиться опасно: крыша протекает, по стенам тоже стекает вода, бетон раскрошился, видны балки и арматура. Оно теперь никому не нужно, и денег на его реконструкцию у госконторы-арендодателя просто нет. Сверх того, отдельные ее представители озвучивали бизнесмену угрозы «национализировать» уже приватизированные помещения, находящиеся рядом.