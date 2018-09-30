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Президент Эстонии: Не будем лукавить в оценках России

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  • 30.09.2018, 18:58
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Керсти Кальюлайд

Керсти Кальюлайд призывает называть вещи своими именами.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью журналу Новое Время прокомментировала своих резкие оценки внешнеполитических действий России. Во время недавнего визита в Грузию она жестко назвала оккупацией аннексию Абхазии и Южной Осетиии, а также заявила, что Россия не остановится на захвате территорий соседних государств.

"Это давно не новость для России, что все на Западе считают захват Абхазии и Южной Осетии оккупацией грузинских территорий, а захват Крыма - аннексией. Чтобы называть лопату лопатой, не нужно никаких дипломатических ухищрений", - так ответила Кальюлайд на вопрос о том, как ей удается при подобной риторике сохранять дипломатические и торговые связи с Россией.

"Мы не можем и не должны лукавить по отношению к людям, ставшим жертвами этих оккупаций. И если мы не можем немедленно помочь им, то как минимум должны называть вещи своими именами", - подчеркнула Кальюлайд.

Комментируя вопрос о том, чувствует ли себя Эстония достаточно защищенной благодаря увеличению контингента НАТО в стране, президент государства отметила: "У НАТО 70‑летняя история контроля над ситуацией, и Альянс исходит из очень тщательного анализа современных контекстов и угроз. Как только потенциальные риски возрастают - а они возрастают с таким непредсказуемым соседом на рубежах НАТО, как у нас, - ожидаемо принимаются меры безопасности".

Кальюлайд также призвала не забывать, что эстонские войска – "это также войска НАТО, которые способны защитить свою территорию".


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