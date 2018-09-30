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Пашинян: Мы можем призвать граждан нашей страны выйти на демонстрацию

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  • 30.09.2018, 19:29
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Речь идет о требовании досрочных парламентских выборах.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможном призыве гражданам выйти на демонстрации с требованием проведения в стране досрочных парламентских выборов. Об этом сообщает ТАСС.

«Я тоже не исключаю такую возможность, что (мы – ред.) можем призвать граждан нашей страны выйти на демонстрацию с требованием от парламентских сил провести внеочередные парламентские выборы», — сказал Пашинян. Он пояснил, что все зависит от результатов переговоров с другими парламентскими фракциями Армении, о намерении провести которые он сообщил 24 сентября в своем фейсбуке. 

Ранее премьер-министр Армении заявил о том, что хочет изменить конституцию страны, чтобы остаться во главе правительства перед досрочными парламентскими выборами. «Учитывая нынешние конституционные возможности, для их проведения я должен уйти в отставку и парламент... будет распущен», — сказал Пашинян.


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