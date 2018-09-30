Бабушка нашла 3-каратный алмаз на прогулке в национальном парке в США 4 30.09.2018, 19:37

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«Кратер алмазов» - единственное место в мире, где найденные сокровища принадлежат тому, кто их нашел.

Пожилая женщина нашла крупный прозрачный алмаз во время поездки в Национальный парк «Кратер алмазов», пишет «Вокруг света».

Парк «Кратер алмазов» находится в Мерфрисборо, штат Арканзас. Он занимает 150 тысяч кв. км и является разрушенной кимберлитовой трубкой вулканического происхождения. Это одно из редких мест в мире, где искать и «присваивать» алмазы может любой желающий. Все, что будет обнаружено, принадлежит нашедшему.

Редкую находку 70-летняя женщина сделала всего через 10 минут после начала прогулки. Сначала она решила, что нашла стекло, и отдала его сыну. Когда же путешественники показали камень сотрудникам парка, те сообщили, что это алмаз в 2,63 карата — самый крупный из 256 драгоценных камней, найденных в парке в этом году.