Минское «Динамо» проиграло дома омскому «Авангарду» 1 30.09.2018, 19:41

Защитник «зубров» допустил фатальную ошибку.

Минское "Динамо" в родных стенах проиграло омскому "Авангарду" в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:2. У "зубров" шайбу забросил Теему Пулккинен. В эпизоде с первым голом обидную ошибку допустил защитник хозяев Евгений Лисовец, удачно проведший победный поединок против "Сибири": хоккеист решил отдать пас через родной "пятак" — прямо на клюшку сопернику, пишет "Прессбол".

У гостей Андрей Стась провел на льду 8.39 и выиграл 6 из 7 вбрасываний (85.71%).

"Динамо" с восемью очками занимает предпоследнее место на "Западе", "Авангард" с 22 баллами идет вторым на "Востоке".

ДИНАМО Мн — АВАНГАРД — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

МИНСК. 30 сентября. "Минск-Арена". 11352 (15086) зрителя.

Судьи — В.Гашилов (Пермь), Р.Гофман, А.Садовников, И.Сазонов (все — Москва).

ДИНАМО Мн: М.Карнаухов; К.Готовец — Уиркош, Пулккинен — Хауден — С.Костицын (к); Лисовец — Хенкель, А.Степанов — Ковыршин — А.Костицын; Хохлов — Знахаренко, Павлович — Китаров — Ден.Казионов; Когалев — Волков — И.Литвинов; Евенко, Дроздов.

АВАНГАРД: Бобков; Покка — Е.В.Медведев (к), И.Михеев — Зернов — Широков; Чудинов — Емелин, А.Манукян — К.Семенов — Пережогин; Франсон — Мартынов, А.Галимов — А.Стась — Фисенко; К.Петров — Деарнэ — Кошелев; Бондарев, Яремчук.

ШАЙБЫ: 0:1 — К.Семенов (13.58). 0:2 — Франсон (Чудинов, Широков, 22.52 — бол.). 1:2 — Пулккинен (С.Костицын, Уиркош, 41.10).